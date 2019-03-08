«كانو للملاحة» تفوز بجائزة التميز في الخدمات الإلكترونية

المصدر: دبي- البيان

منحت «دبي التجارية»، منصة موانئ دبي العالمية الرائدة في مجال تسهيل التجارة، والتي تقدم خدمات إلكترونية متكاملة من مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات التجارية واللوجستية في دبي- شركة كانو للملاحة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة كانو «جائزة الخدمات الإلكترونية» لأفضل وكيل لخدمات الشحن العام ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز التميز في الخدمات الإلكترونية في دورته الحادية عشرة.

وأُقيمت الدورة الحادية عشرة من حفل توزيع جوائز التميز في الخدمات الإلكترونية بفندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي مؤخراً. وتُعد هذه الفعالية السنوية جزءاً من استراتيجية «دبي التجارية» الهادفة إلى تشجيع التحول الإلكتروني وتبني الخدمات الذكية المتوفرة على بوابتها؛ مما سيساعد بدوره في ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً رائداً للتجارة والخدمات الإلكترونية في العالم.

تسلم الجائزةَ الخاصة نيابة عن شركة كانو للملاحة مشعل كانو رئيس مجلس إدارة مجموعة كانو- الإمارات وعُمان، برفقة جوناثان بايغراف الرئيس التنفيذي لشركة كانو للملاحة، وجون درينكووتر نائب رئيس شركة كانو للملاحة- الإمارات وعُمان، ومحمد فاروق مدير العمليات- المناطق الشمالية، وشهاب الدين غولابدين مدير الخدمات. وقال جوناثان بايغراف: تضيف هذه الجائزة بكل تأكيد قيمة كبيرة ودعماً معنوياً لشركة كانو للملاحة ولمجتمع التجارة والخدمات اللوجستية في الإمارات.