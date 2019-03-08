اتفاق شراكة بين الاتحاد للطيران و«أفيس بدجت»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران أمس إبرام شراكة عالمية مع مجموعة «أفيس بدجت» ستصبح «أفيس» بموجبها المزود الحصري لخدمات تأجير السيارات للاتحاد للطيران.

والاتحاد للعطلات، وبرنامج الولاء «ضيف الاتحاد» التابع للاتحاد للطيران. وبموجب الاتفاقية، توفر «أفيس» و«بدجت» و«ماجيوري» و«زيبكار» خدماتها عبر مختلف قنوات الحجز التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران في جميع أنحاء العالم. كما سيستفيد أعضاء «ضيف الاتحاد» من مزايا برنامج الولاء التابع لمجموعة أفيس إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم لاكتساب المزيد من مكافآت الولاء.

نطاق الخدمات

وقالت جوليا كيمب، مديرة المبيعات الدولية والشراكات بمجموعة أفيس بدجت: يسعدنا التوسع في شراكتنا مع مجموعة الاتحاد للطيران لنصبح المزود الحصري لخدمات التنقل وتأجير السيارات لضيوفها على الصعيد العالمي. وتغطي هذه الشراكة نطاقاً واسعاً من الخدمات كما توفر العديد من الفرص الرائعة على امتداد كافة مجالات العمل بمجموعة الاتحاد للطيران.

وإلى جانب تقديم العروض على خدمات تأجير السيارات التي تتيحها مجموعة أفيس بدجت، سنعمل معاً على إطلاق حملات ثلاثية مع الفنادق ومجالس السياحة ومزودي البطاقات الائتمانية.

اسطول واسع

وقال ياسر اليوسف، نائب الرئيس لشؤون الرعايات التجارية بالاتحاد للطيران: نفخر بهذه الشراكة الجديدة مع مجموعة أفيس بدجت العالمية، والتي ستتيح لضيوف الاتحاد تجارب سفر أكثر سلاسة سواءً في الأجواء أو على الأرض.

ووقع اختيارنا على مجموعة أفيس بدجت لتكون شريكاً حصرياً نظراً لأسطولها الواسع الذي يضم مختلف أنواع السيارات ونطاق وصولها العالمي الذي يلبي متطلبات ضيوفنا، ما يمثل جزءاً محورياً من حملتنا «لك الاختيار» لتمكين ضيوفنا من اختيار التجربة الأمثل لهم».

واحتفالاً بالشراكة الجديدة، يقدم برنامج «ضيف الاتحاد» و«أفيس بدجت» لأعضاء البرنامج فرصة الفوز برحلات لشخصين مع الاتحاد للطيران إلى أي من الوجهات ضمن شبكة الاتحاد للطيران، إضافة إلى استئجار سيارة لمدة 7 أيام مجاناً. وللتأهل للفوز، يحتاج أعضاء البرنامج فقط إلى حجز خدمة تأجير سيارة قبل 30 أبريل 2019.