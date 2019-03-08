«التسجيل العقاري بالشارقة» تكرم موظفيها وشركاءها

المصدر: الشارقة- البيان

نظمت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة أول من أمس، حفلها السنوي السابع على التوالي في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، لتكريم موظفيها وشركائها والمتعاونين معها، والداعمين لمشاريعها وأنشطتها في الإمارة تحت شعار «طموح وعطاء.. تميز وريادة».

وأشاد عبد العزيز الشامسي مدير عام الدائرة بالجهود الكبيرة التي بذلها الشركاء الاستراتيجيون للدائرة، والداعمون لأنشطتها من مختلف الجهات والمؤسسات، وأكد أن الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدائرة خلال العام المنصرم ما كان لها أن تتحقق لولا توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.

وبدعم ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتكاتف الجهود، والعمل معاً بروح الفريق الواحد، مما كان له بالغ الأثر في الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدائرة، وساهم في إعطاء قوة دفع إضافية للقطاع العقاري في الإمارة.

وأوضح الشامسي أن القطاع العقاري في الشارقة حقق حجم تداولات بلغ 22.5 مليار درهم خلال عام 2018 تمت من خلال 54,125 معاملة، وبلغ حجم المساحة المتداولة أكثر من 52 مليون قدم مربعة.

مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تعود بالفضل إلى الدعم الكبير من قبل قيادتنا الرشيدة، وحرصها على تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة استثمارية متميزة لما تتمتع به من تنوع اقتصادي، وتشريعات وقوانين منظمة، وتسهيلات حكومية، وفرص استثمارية واعدة بحيث غدت محط أنظار المستثمرين.