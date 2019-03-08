اتفاقية لتشغيل المخيم الجبلي بقمة جبل جيس

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أمس، توقيع اتفاقية مع «مجموعة مانتيس» لتشغيل مشروع المخيّم الجبلي الفندقي على جبل جيس، أعلى قمة جبلية في الإمارات، والمقرر افتتاح المشروع، الذي يضم 47 خيمة وفيلا فاخرة، ويقع على ارتفاع 700 متر عن سطح البحر خلال عام 2020.

وقع الاتفاقية هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وجون هانا المدير الإداري لمجموعة مانتيس في المملكة المتحدة، خلال فعاليات معرض بورصة برلين.

وأوضح هيثم مطر أن مشروع المخيّم الجبلي الفاخر، يؤكد التزام رأس الخيمة بالعمل على استقطاب الاستثمارات، إلى منتجات سياحية مستدامة وصديقة للبيئة، وقطعت الإمارة بالفعل شوطاً طويلاً لترسيخ مكانتها كوجهة سياحية مستدامة.

ومن خلال التعاون المستمر مع شركاء في قطاع الضيافة، تسير الإمارة على الطريق الصحيح، لتحقيق رؤيتها بأن تكون وجهة سياحية مستدامة ومنافسة، ليصبح القطاع السياحي مسهماً رئيساً في اقتصادها.

وأشار إلى أن المخيّم الجبلي الفاخر، يقدّم للزوار إطلالات جبلية خلّابة، مفتوحة على سلسلة جبال الحجر، وسيكون وجهة مثالية يقصدها الزوار على مدار العام، حيث تتمتع المنطقة بدرجات حرارة أقل بنحو 10 درجات مئوية عن باقي أرجاء الإمارات على مدار العام.

وأضاف: المشروع تم تصميمه على طراز المخيمات، ويضم 47 وحدة فاخرة، تتنوع بين 34 خيمة ديلوكس، و11 فيلا بغرفة نوم واحدة مع مسبح خاص، وجناحين بغرفتي نوم مع مسبح خاص، وتستكمل هذه الوحدات، المرافق المتطورة، مثل النادي الصحي، وحوض سباحة بخاصية التحكم بدرجات الحرارة، والسبا، ومنطقة لألعاب الأطفال، ومنطقة لإشعال نيران التخييم، ومطعم.

وأكد أن المخيم يستكمل مجموعة من معالم الجذب السياحية ومرافق المغامرات. وتم تصميم المشروع، ليضم أحدث التقنيات، لتقليل استهلاك الطاقة وترشيد المياه.

وأشار إلى أن بورصة برلين، تعد منصة مثلى لتعزيز التواصل مع أسواق السفر العالمية، والترويج لما تحتضنه إمارة رأس الخيمة من معالم مميزة للسياحة والمغامرات، تتنوع بين الشواطئ الساحرة، والإطلالات الصحراوية الخلابة، والطبيعة الجبلية الرائعة على جبل جيس، الذي يمثل عنصراً أساسياً لمنتجاتنا وعروضنا السياحية، في ظل سعينا للاستفادة من قطاع سياحة المغامرات العالمي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المتنامي.

وأضاف: عبر الاستثمارات المناسبة، وتطبيق أفضل ممارسات السياحة المستدامة، نتطلع لترسيخ مكانة رأس الخيمة، كوجهة عالمية شهيرة ومزدهرة، تستقطب 1.5 مليون زائر بحلول 2021، و3 ملايين زائر بحلول عام 2025.