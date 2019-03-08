«هيلتون العالمية» تواصل التوسّع في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أكدت شركة هيلتون، مواصلة توسّعها في المنطقة، حيث وقعت اتفاقية مع شركة شمول القابضة لتطوير وإدارة أربعة فنادق في الأفنيوز- الرياض، الذي يعتبر أكبر مشروع متعدد الاستخدامات في السعودية.

والذي سيتضمن واحداً من أكبر المراكز التجارية في العالم، بمساحة تأجيرية تقدر بـ 400 ألف متر مربع وتضم أكثر من 1,300 متجر. كما سيشمل المشروع الذي تقدر تكلفته بـ 13 مليار ريال سعودي (3.4 مليارات دولار) 5 أبراج متعددة الأغراض، تتألف من فنادق، قاعات مؤتمرات ومعارض، شقق سكنية، مكاتب ومرافق طبية، بالإضافة إلى متاجر التجزئة الفاخرة، والعلامات التجارية العالمية.

ومن خلال هذه الاتفاقية سيقوم هيلتون بإدارة أربع من علاماته التجارية في الأفنيوز- الرياض، تتضمن فندق ومنتجع والدورف استوريا بـ 350 غرفة، وفندق ومنتجع كونراد الذي سيضم 400 غرفة وفندق هيلتون قاردن إن الذي سيحتوي على 500 غرفة، إضافة إلى فندق كانوبي باي هيلتون بــ 150 غرفة، وهو أول فندق لعلامة كانوبي باي هيلتون في الشرق الأوسط.