مجموعة بارسيلو تطلق فندق «أوكسيدنتال شارقة جراند»

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت مجموعة بارسيلو الفندقية الذراع الفندقية لـ«مجموعة بارسيلو»، وهي ثالث أكبر سلسلة فندقية في إسبانيا إطلاق فندق أوكسيدنتال شارقة جراند بعد تجديد هويته.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع مساعي مجموعة بارسيلو الفُندقية لتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وثقتها بقطاع السياحة في الإمارات بوجه عام وإمارة الشارقة بوجه خاص باستثمارات تقدر بـ 15 مليون درهم ليضيف الفندق 217 غرفة من فئة 4 نجوم لقطاع السياحة في الإمارات.

قال أحمد شعبان فرنانديز، نائب الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق لدى شركة بارسيلو جلف، شريك مجموعة بارسيلو الفندقية في الشرق الأوسط: «استكملنا حتى الآن تجديد طابقين من الفندق بما يتناسب مع معايير علامة أوكسيدنتال. ونتوقّع انتهاء عمليات التجديد للفندق بأكمله بحلول الربع الثالث من العام الجاري».