دبي القابضة تجري تحديثاً لـ «جميرا كارلتون تاور» بلندن

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي القابضة، المجموعة الاستثمارية العالمية عن خططها لإجراء عمليات تحديث شاملة لفندق جميرا كارلتون تاور، أحد أبرز فنادق مجموعة جميرا التابعة لها والواقع في قلب منطقة نايتسبريدج الراقية بالعاصمة البريطانية لندن.

وذلك ضمن التزامها لتوفير تجارب ضيافة مميزة ومتجددة. وستبدأ أعمال التجديد، والتي تشمل كافة أجزاء الفندق المكون من 17 طابقًا، في الأول من سبتمبر 2019.

ومن المتوقع أن تنتهي في صيف 2020. وقد تعاقدت دبي القابضة مع استوديو التصميم «1508 لندن» المعروف بتصميماته المميزة لديكور الفنادق الفخمة والمنازل الخاصة، للإشراف على عملية إعادة تجديد وتصميم فندق كارلتون تاور الأسطوري، حيث سيستوحي التصميم الجديد من عراقة الفندق ومكانته في المجتمع المحلي، إلى جانب موقعه الاستراتيجي في لندن.

وقال عبد الله الحباي، رئيس دبي القابضة: تأتي عملية تحديث فندق جميرا كارلتون تاور تأكيداً لحرصنا على تعزيز تجربة زوارنا وضيوفنا والارتقاء بها نحو آفاق جديدة.

ويتماشى هذا المشروع مع رؤية جميرا وطموحها لتحقيق الريادة في كل ما تقوم به وأينما تواجدت، إذ سيحافظ فندق جميرا كارلتون تاور، بعد انتهاء أعمال التجديد، على مكانته الرفيعة كأحد أفخم فنادق العاصمة البريطانية وأكثرها حيوية، مدعّماً بالخدمة الاستثنائية التي تشتهر بها جميرا في عالم الضيافة.

ويسرنا اختيار استوديو التصميم «1508 لندن» شريكاً في عملية التجديد هذه، خاصة وأننا نؤمن بأهمية الابتكار والإبداع من أجل مواصلة توفير تجارب ضيافة مميزة واستمرار نجاحنا وترسيخ مكانتنا في قطاع الضيافة الفاخرة محلياً ودولياً.

توقف

وتشمل عملية التجديد، والتي سيتوقف خلالها الفندق عن استقبال الضيوف، إعادة تصميم المساحات الداخلية بشكل جذري، بحيث تتضمن مساحات عامة واسعة تعزز من تجربة الوصول والدخول للفندق، وسيتم تأسيس مطعم فاخر ليكون وجهة جديدة مفضلة للمشاهير في شارع سلون ستريت الذي يقع به الفندق.

كما سوف يتم تجديد النادي الصحي الذي يطل على حدائق الكادوغان الشهيرة في لندن، بالإضافة إلى إنشاء منتجع صحي جديد «سبا»، مع مسبح داخلي بطول 20 متراً.

وستغطي أعمال التجديد الأجنحة والغرف الفندقية بالكامل، إذ سيتم تخفيض عدد الغرف من 216 إلى 188 غرفة تتمتع بمساحات أكبر وتتسم بالرفاهية، وبالتالي ترفع عدد أجنحة «سيجنيتشر» و«جونيور» الجديدة والواسعة، والتي تحظى بإطلالة خلابة على أفق مدينة لندن وحدائق «كادوغان بليس» الخاصة، بما سيوفر إقامة فاخرة للزوار.

وذاع صيت الفندق عالمياً، منذ افتتاحه عام 1961 باسم «كارلتون تاور»، باعتباره صرحاً يجسد عراقة وفخامة التصاميم والضيافة البريطانية الأصيلة.

وكان أول مبنى فندقي من فئة خمس نجوم يُفتتح في منطقة نايتسبريدج الفاخرة بلندن، وكان في ذلك الحين أعلى فندق في المدينة أيضاً. وتدير مجموعة جميرا التابعة لدبي القابضة 24 فندقاً عالمياً فاخراً، بما فيها «برج العرب جميرا»، المعلم الشهير في دبي، و«جميرا لاوندز» وأجنحة «جروزفينور هاوس» الفندقية من «جميرا ليفينج» في لندن.