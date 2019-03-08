«الفجيرة للسياحة» تروج للإمارة في «بورصة برلين للسفر»

المصدر: برلين - وام

تستعرض هيئة الفجيرة للسياحة والآثار خلال مشاركتها في الدورة الـ 53 لـ«معرض بورصة برلين للسياحة والسفر العالمي» المقومات السياحية، التي تتميز بها الإمارات عامة والفجيرة خاصة والترويج عن معالم الإمارة الأثرية والتراثية والسياحية.

ويشارك في جناح الهيئة عدد من ممثلي الفنادق وجهات سياحية للقاء المهتمين بزيارة إمارة الفجيرة، وتقديم شرح مفصل عن الخدمات التي توفرها بجانب عقد اجتماعات مع ممثلي الجهات السياحية والاستثمارية المشاركة في المعرض لبحث تعزيز التعاون السياحي فيما تم توفير «بروشورات» خاصة بكل المواقع الأثرية والسياحية بعدة لغات منها الألمانية والهدايا التذكارية التي يتم توزيعها على زوار الجناح.

ويضم وفد الهيئة الدكتور أحمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة وعمر الهامور مسؤول قسم الترويج والمعارض الدولية وعبدالرحيم عمر باحث في الهيئة. ويعتبر معرض بورصة برلين للسياحة من أهم المعارض الدولية في مجال السياحة والسفر، حيث يتيح الفرص أمام كل المهتمين والمستثمرين في ذات المجال للتعرف على أهم المقومات السياحية في البلدان المشاركة وفرص التبادل السياحي والاستثماري.