نمو قوي لأسواق التأمين في المنطقة خلال العقد الماضي

المصدر: لندن - البيان

أفاد تقرير «إيه إم بيست» الجديد أنّ أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت نمواً قوياً خلال العقد الماضي، غير أنّ النمو الاقتصادي للمنطقة كان قد تباطأ خلال الأعوام القليلة الماضية، الأمر الذي يُعزى إلى حد كبير إلى التباطؤ الاقتصادي على المستوى العالمي والانخفاض في أسعار النفط، السلعة التي تعتمد عليها هذه الأسواق للإنفاق على البنى التحتية.

ومع ذلك، يُحافظ النمو في قطاع التأمين على ارتفاعه بالمقارنة بأكثر الأسواق نُضجاً.

ويشير التقرير إلى أن المنطقة شهدت تحديات كبيرة، مع بروز تقليص الإنفاق الحكومي الناجم عن الأسعار المنخفضة للسلع؛ وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وقال ماهيش ميستري، المدير الأول لقسم التحليلات: «أفضت هذه الضغوط عن تداعيات أثّرت على قطاع التأمين، وستواصل التسبب بعدم اليقين وعدم الاستقرار في البيئة التشغيلية على المدى القصير إلى المتوسط. يُعتبر التعامل مع هذه المخاطر أمراً في غاية الأهمية.

ومن شأن التداعيات السلبية الناجمة عن البيئة التشغيلية أن تمارس ضغوطاً على التصنيفات الائتمانية. وتكتسي ممارسات إدارة المخاطر والحوكمة قدراً متزايداً من الأهمية لتحرص على تمتّع عمليات الشركات بأفضل مستويات الصحة المالية».