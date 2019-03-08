الإمارات وأيرلندا تعززان العلاقات التجارية والاستثمارية

المصدر: دبي- البيان

كررت الحكومة الأيرلندية التزامها القوي بتعزيز وتعميق الروابط التجارية مع دولة الإمارات كجزء من توسع البصمة العالمية لأيرلندا في إطار مبادرة الحكومة (Global Ireland).

وقال بات برين تي دي وزير الدولة للتجارة والتشغيل والأعمال في الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة الرقمية للاتحاد الأوروبي وحماية البيانات، خلال الكلمة التي ألقاها خلال المنتدى الإماراتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار الذي عقد الأسبوع الماضي:

«تعتبر الإمارات شريكاً تجارياً هاماً واستراتيجياً للغاية بالنسبة لأيرلندا، وأود أن أغتنم فرصة زيارتي إلى دبي لإعادة تأكيد التزامنا برعاية وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الإمارات لتصبح أكثر قوة، والتي تمثل ثاني أكبر سوق للصادرات العربية في أيرلندا بعد السعودية».

وقال السفير الأيرلندي في الإمارات سيدان كرونين: «منذ أن وصلت إلى الإمارات قبل ستة أشهر، لاحظت توجه العلاقة بين بلدينا إلى مسار تصاعدي إيجابي، وأتطلع إلى العمل مع أصدقائي الإماراتيين في الأشهر والسنوات المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية».

وأجرى الوزير مباحثات مع معالي وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، كما اجتمع مع معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي، كما التقى الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، حيث ناقش الاثنان، شراكة استراتيجية محتملة بين دولة الإمارات وأيرلندا حول المسائل البحرية والتكنولوجيا والابتكار.

كما التقى الوزير برين رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي، رئيس مجلس الإدارة حمد بوعميم إلى جانب أحمد يونس، المدير التنفيذي والأمين العام لغرفة التجارة العربية الأيرلندية.