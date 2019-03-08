«مالية الشارقة» تنظم جلسة حوارية عن التسامح الوظيفي

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، بالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون، التابع للأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جلسة حوارية بعنوان «ثقافة التسامح الوظيفي»، في مقر الدائرة، استهدفت موظفي الدائرة الذين تفاعلوا مع المحاضرة ومحاورها.

وقالت ريما الشامسي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الدائرة: «يسهم التسامح في بيئة العمل بزيادة الإنتاجية والتفاعل الحيوي، وإيجاد أجواء مشجعة ومحفزة للعمل، وتحقيق مستويات متقدمة من النجاح والتميز والإبداع والابتكار، وقد جاءت هذه المحاضرة المهمة ضمن مبادرات عام التسامح الذي أقرته قيادتنا الرشيدة».

وقدم الجلسة فهد هيكل، محاضر في التغيير الإيجابي والسعادة، حيث تطرق إلى عدد من المحاور، من بينها: التسامح مع النفس، وأثر التسامح في بيئة العمل.

والقائد المتسامح، والموظف المتسامح، وأوضح مدى أهمية التسامح في بيئة العمل، مؤكداً أن كل العلماء والباحثين والمختصين في التميز، يؤكدون أهمية التسامح في بيئة العمل، فمثل هذه القيمة تُعلي من شأن الإبداع والنجاح وتحث عليه، وتوجد بيئة مثالية تجعل التنافس الحيوي الشريف عنواناً عريضاً في بيئة العمل، وهو ما تعمل عليه الإمارات دوماً.