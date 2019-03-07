«طيران الإمارات»: ركاب رحلة مالطا في أمان

المصدر: دبي - البيان

أكدت متحدثة باسم شركة طيران الإمارات أن جميع الركاب على رحلة الشركة من دبي إلى مالطا في أمان وبحالة جيدة.

وأوضحت المتحدثة أن طائرة الرحلة رقم إي كيه 109 التابعة لطيران الإمارات المتجهة من دبي إلى مالطا، تعرضت لعطل فني بسيط أدى إلى خروج دخان حول منطقة الذيل أثناء هبوط الطائرة في مطار مالطا. وتم إخلاء جميع الركاب على متن الطائرة بأمان، ويواصل المهندسون إعداد الطائرة لرحلة العودة.

وأعربت شركة طيران الإمارات عن اعتذارها للركاب لما تسببت فيه الواقعة من إزعاج لهم، إذ تؤكد الشركة أن سلامة الركاب وأفراد الطاقم هي الأولوية الأولى لديها.