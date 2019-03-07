«إيكونوميك فوكس»: انتعاش القطاع غير النفطي في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

قال موقع «إيكونوميك فوكس» الاقتصادي إن القطاع غير النفطي في الإمارات شهد انتعاشا يناير الماضي، بعد أن دخل العام الجديد بقوة، لافتا إلى أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع في ذات الشهر وسجل أرقاما لم يسجلها منذ سبعة أشهر في يناير، بعد تراجع في نهاية عام 2018.

ويشير هذا الارتفاع إلى توقعات إيجابية في القطاع غير النفطي بفعل الطل بالمحلي القوي. كما سجل معدل نمو التوظيف استقرارا بسبب الضغوط على أرباح الشركات.

وبرغم أن خفض منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لإنتاج النفط شكل ضغوطاً على الإنتاج في الربع الأول من العام، فإن أسعار النفط الخام العالمية انتعشت، مما يعني ارتفاع العائدات الحكومية في الإمارات بقية العام.

ولا بد أن رفع الإنفاق المالي الذي وافقت عليه الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية أن يكون له تأثير على زيادة النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري.