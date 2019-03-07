«تايم»: مطار دبي الدولي من أفضل مطارات العالم في الانتظار

المصدر: دبي- البيان

وصفت مجلة التايم الأميركية مطار دبي الدولي بأنه من أفضل مطارات العالم من حيث الانتظار فيه فترة خلال التوقف بين الرحلات. وقالت المجلة الأميركية إن مطار دبي الدولي يستقبل ركاباً من جميع أنحاء العالم، نظراً إلى ارتباط دبي بغالبية عواصم ومدن العالم، كما أن المطار هو أكثر مطارات العالم إشغالاً.

ولا عجب أن يتسم مطار دبي الدولي بالفخامة وتوفير وسائل الراحة من التسوق من العلامات التجارية العالمية في سوقه الحرة إلى نادٍ صحي داخل المطار، حيث يستطيع الركاب ممن يتوافر لديهم الوقت أن يأخذوا حمامات ساخنة أو بخاراً أو يسترخون، وفق ما قالته روندا فيتير، المديرة التنفيذية التي سافرت 237 مرة في العام الماضي.

وأضافت المجلة أنه إذا توافر لديك وقت أطول بحيث يمكنك زيارة المدينة، يمكن أن تستأجر سيارة و تجوب بها الأماكن الريبة من المطار مثل الفنادق والمطاعم الفاخرة.