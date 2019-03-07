«بيرل بتروليوم» نحو زيادة انتاج الغاز في كردستان

المصدر: الشارقة - البيان

وقعت شركة بيرل بتروليوم المحدودة «بيرل بتروليوم»، وهي ائتلاف تقوده شركتا نفط الهلال ودانة غاز ومقرهما الإمارات، اتفاقية جديدة لبيع الغاز مع حكومة إقليم كردستان العراق على مدى 20 عاماً.

بموجبها يقوم الائتلاف بزيادة إنتاج الغاز وبيعه لحكومة الإقليم بمقدار 250 مليون قدم مكعبة قياسي إضافي يومياً بحلول 2021 وهذه الزيادة هي جزء من خطط التوسع التي يقوم الائتلاف بتنفيذها في إقليم كردستان العراق لتعزيز إنتاج الكهرباء فيه من أجل تلبية الحاجة المحلية الملحة.

وتأتي اتفاقية بيع الغاز الجديدة هذه عقب اتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين في أغسطس 2017 وقد وقع على اتفاقية بيع الغاز في 19 فبراير 2019 الدكتور آشتي هورامي، وزير الثروات الطبيعية نيابة عن حكومة إقليم كردستان العراق، ومجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لنفط الهلال وعضو مجلس إدارة دانة غاز المنتدب نيابة عن بيرل بتروليوم.

وإثر الحصول على جميع الموافقات المطلوبة للاتفاقية، بما فيها موافقة المجلس الخاص لشؤون النفط والغاز في إقليم كردستان ومجلس إدارة شركة بيرل بتروليوم، تمت المباشرة بأعمال المشروع الذي هو قيد التنفيذ في الوقت الحالي.

حقوق حصرية

وتأسس مشروع غاز كردستان عام 2007 بموجب اتفاقية أبرمتها شركتا دانة غاز ونفط الهلال مع حكومة إقليم كردستان العراق، حيث منحتهما هذه الاتفاقية حقوقاً حصرية معيّنة لتقييم وتطوير وإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي خورمور وجمجمال في كردستان العراق.

وبغضون 15 شهراً فقط من توقيع الاتفاقية بدأت أعمال إنتاج الغاز في أكتوبر 2008 من المحطة التي كانت قد أنشئت في خورمور. وفي 2009، شُكِّل ائتلاف بيرل بتروليوم الذي يضم دانة غاز ونفط الهلال إلى جانب كل من شركات «أو إم في»، و«إم أو إل»، و«آر دبليو إي» التي انضمت إلى الائتلاف لاحقاً بحصة 10% لكل منها.

وسيتضمن مشروع التوسعة الذي يجري تنفيذه في محطة خورمور والبالغة قيمته 700 مليون دولار إضافة وحدتين جديدتين للإنتاج في محطة خورمور وكذلك حفر آبار جديدة لرفع معدلات الإنتاج الحالية من 400 مليون قدم مكعبة يومياً إلى 650 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول 2021 بزيادة تجاوز 62.5% بموجب اتفاقية بيع الغاز الجديدة، وإلى 900 مليون قدم مكعبة في اليوم بعد ذلك بحلول 2022.

وتعقب هذه التطلعات الإنتاجية مشروع توسعة محطة خورمور الذي تم الانتهاء منه في نوفمبر والذي رفع إنتاجية المحطة بنسبة 30%، وقد تضمّن المشروع رفع كفاءة المحطة وزيادة الطاقة الإنتاجية فيها، مما عمل على زيادة مستويات الإنتاج الحالية إلى 106.000 برميل نفط مكافئ يومياً.

دعم التنمية

وأوضح مجيد حميد جعفر: «تمثل اتفاقية بيع الغاز الجديدة مرحلة جديدة لخطط توسعة مشروع غاز كردستان حيث سنقوم باستثمار ما يزيد على 700 مليون دولار في السنوات المقبلة بهدف زيادة إنتاجنا إلى 900 مليون قدم مكعبة يومياً، وسيشكل ذلك عاملاً رئيسياً يدعم التنمية والازدهار الاقتصادي في الإقليم.

ونتطلع لتكثيف جهودنا المكرسة لاستثمار الموارد الهائلة لهذه الحقول المهمة بهدف خدمة إقليم كردستان والعراق قاطبة». وأضاف بدوره الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لدانة غاز: «يحدو دانة غاز وشركاؤها في بيرل بتروليوم الفخر بتكثيف الاستثمار في قطاع الغاز في كردستان العراق، مما سيمكننا من توفير إمدادات طاقة موثوقة ونظيفة.

والارتقاء باقتصاد الإقليم نحو آفاق نمو أوسع. وتمنحنا الدفعات المستمرة والمنتظمة التي نحصل عليها من حكومة الإقليم الثقة والعزيمة لمواصلة الاستثمار والمضي قدماً نحو العقد الثاني من الإنتاج والعمل الحثيث».

الارتقاء بالخدمات

قال الدكتور آشتي هورامي: «هذه الخطوة شديدة الأهمية بالنسبة إلينا، إذ ستمكنّنا من الارتقاء بالخدمات التي نقدمها لشعب إقليم كردستان العراق من خلال كميات الغاز الإضافية التي سيوفرها الائتلاف والتي ستمكننا من تعزيز إنتاج الكهرباء. يمتلك إقليم كردستان العراق احتياطات غاز استثنائية وحكومة إقليم كردستان العراق ملتزمة أيما التزام بالمساهمة بفعالية بتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في العراق وفي الإقليم».