19 إرشاداً للتعامل مع الإعلانات الاستثمارية المُضللة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع 19 إرشاداً للمستثمرين للتعامل مع الإعلانات الوهمية وحملات الترويج الاستثمارية المضللة تهدف من خلالها إلى حماية المستثمرين وتجنب وقوعهم كضحايا.

ودعت الهيئة، في قائمة أعلنتها على موقعها الإلكتروني أمس، المستثمرين إلى ضرورة التواصل مباشرة مع الجهات الرقابية المختصة في الدولة للإبلاغ عن أية إعلانات وحملات ترويج مريبة أو أنشطة تثير الشكوك.

1 - يجب على المستثمر التحقق من بيانات الترخيص والاعتماد لمدير الاستثمار (المؤسسة التي تقدم خدمات إدارة الاستثمار) والمروج (المؤسسة التي تروج للاستثمار) وحصولهما على تراخيص سارية المفعول من السلطات الرقابية، وذلك من خلال طلب بيانات الترخيص لمدير الاستثمار.

2 - تجاهل أي عرض ترويجي في حال رفض مدير الاستثمار أو المروج الكشف عن بيانات الترخيص أو في حال عدم العثور على البيانات عند البحث في الموقع الإلكتروني للسلطة الرقابية أو عدم تطابق البيانات.

3 - تجاهل العرض الترويجي في حال عدم شعورك بالارتياح عند التعامل مع مدير الاستثمار والمروج.

4 - تأكد من أن بلد التأسيس «الذي ينتمي إليه مدير الاستثمار والمروج» يتمتع بسمعة ممتازة في مجال المال والاستثمار أو ذات تصنيف ائتماني ممتاز.

5 - تجنب الكشف عن بياناتك الشخصية المهمة (مثل رقم حساباتك المصرفية وبطاقات الائتمان، رقم الجواز أو الهوية) أو التوقيع على أية مستندات يقدمها لك مدير الاستثمار أو المروج قبل التأكد من أنهم جهات مرخصة.

6 - كن واثقاً بأن مدير الاستثمار والمروج المرخص والتي يتبع المعايير المهنية العالمية في مجال إدارة الاستثمارات والأصول لن يعرض عليك خيارات الاستثمار قبل أن يسألك عن مصادر دخلك وأهدافك الاستثمارية والتزاماتك المالية ومدى تقبلك للمخاطر الاستثمارية.

7 - اطلب نشرة الاستثمار أو الدليل أو الإرشادات أو نشرة الاكتتاب الخاصة بالاستثمارات المعروضة لك وأقرأها بحرص وعناية، ولا تستثمر دون الحصول على مثل هذه المستندات والتي يتوجب على مصدر الأوراق المالية ومقدم الخدمات الاستثمارية إعدادها وتوفيرها وفقاً للقوانين السائدة في أسواق المال عالمياً.

8 - اطلع على محتوى أصول الاستثمار وقنوات الاستثمار والجهات التي ستقوم بتشغيل أموالك في عملية الاستثمار.

9 - اطلب الاطلاع على الأداء التاريخي لمدير الاستثمار والأصول التي يديرها، بالإضافة إلى التقارير المالية الصادرة منه والقوائم المالية المدققة له وللأوراق المالية والأدوات الاستثمارية المعروضة لك.

10 - اطلع على أنواع الاستثمار أو الاستثمارات المعروضة لك (أسهم، سندات وصكوك، صناديق استثمارية، صناديق الاستثمار العقاري، صناديق مؤشرات متداولة مشتقات مالية، تداول عملات أو غيرها) وافهم طبيعة الاستثمار وجدواه وطبيعة المخاطر المرتبة به ومنطقة العائد على الاستثمار المتوقع تحقيقه.

11 - اقرأ فقرة مخاطر الاستثمار لدى نشرة الاستثمار بعناية وافهمها، وحدد مدى تقبلك لتحمل هذه المخاطر مقابل العوائد المتوقع تحقيقها.

12 - اطلب الحصول على مسودة التعاقد مع مدير الاستثمار أو مقدم الخدمات الاستثمارية واقرأ المحتوى بحرص وعناية قبل توقيع العقد، واطلع على حقوق المستثمر والالتزامات المترتبة عليه من الاستثمار المعروض وافهمها.

13 - تجنب دفع أية مبالغ مالية أو الدخول في عقود استثمار لا تفهمها، وتأكد من فهمك التام للاستثمار المعروض عليك، من حيث شروط التعاقد وطبيعة الاستثمار وآلياته والمخاطر المرتبة به والعوائد المتوقعة وكيفية المطالبة بالأرباح المحققة.

14 - اطلع على كافة الرسوم المترتبة عليك كمستثمر وافهمها.

15 - احذر من الانجرار خلف الوعود الوهمية بتحقيق الثراء السريع والعوائد المذهلة وأن الجميع قد ساهم في استثمار معين وحقق أرباحاً فوق العادة، وارفض كل محاولات الضغط عليك من قبل مروج الاستثمار أو الوسيط أو الوكيل.

16 - توخ الحذر إذا استمر المروج أو الوسيط في الاتصال بك ودفعك للاستثمار ولو بمبلغ بسيط مقدماً، فقد تكون أمام عملية نصب واحتيال.

17 - تحقق من إمكانية التعامل مع مدير الاستثمار مباشرة أو باستخدام خدماته عبر الإنترنت أو تطبيقاته الذكية دون الحاجة إلى وكلاء أو مروجين أو وسطاء.

18 - تواصل مباشرة مع الجهات الرقابية المختصة في الدولة ممثلة في هيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات المركزي وهيئة التأمين وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي للإبلاغ عن أية إعلانات وهمية وحملات ترويج مريبة أو أية أنشطة تثير الشكوك.

19 - عزز معلوماتك في مجال الاستثمار والاقتصاد بصورة مستمرة من خلال قراءة كتب ومقالات عن الاستثمار والتحليل المالي والفني، وكن على دراية ومتابعة لآخر الأخبار في بيئة المال والأعمال والمحاذير الصادرة من السلطات الرقابية وأسواق المال.