إطلاق الدورة 16 لجائزة الإمارات لصاحبات الأعمال والمهنيات

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مجموعة دبي للجودة الدورة السادسة عشرة لجائزة الإمارات للسيدات تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة.

وتم فتح باب التقديم واستلام طلبات ترشح المهنيات وصاحبات الأعمال المقيمات بالدولة، وفتح قنوات التواصل المباشر بين اللجنة المنظمة ومقدمي الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة ewa.ae، علماً بأن آخر موعد للتقديم 27 مارس 2019، وسيتم الإعلان عن الفائزات وتكريمهن في حفل توزيع الجوائز السنوي في مايو .

وقال المهندس حسن عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة: بفضل دعم قيادتنا الرشيدة للمرأة استطاعت أن تصل لأعلى المناصب بالدولة حيث وضعت رؤية واضحة وشاملة لتفعيل دور المرأة ومكانتها في المجتمع، فالمرأة في ظل قيادتنا الرشيدة ارتقت مكانة وفكراً، وحققت إنجازات بارزة في كافة القطاعات، مما أهلها للوصول إلى أعلى المناصب القيادية والتنفيذية على الصعيدين الحكومي والخاص.

حيث شغلت منصب الوزيرة والسفيرة ومديرة دائرة ورئيسة المجلس الوطني وعضوة مجلس إدارة بكافة المجالات. وأضاف إن سر نجاح جائزة الإمارات للسيدات يرجع إلى دعم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ورعايته الفخرية للجائزة منذ عام 2003، وتشجيعه الدائم للمرأة من كافة الجنسيات بالدولة.

وأشار إلى أنه يجب على المتقدمة أن تحمل الجنسية الإماراتية أو إقامة سارية المفعول لغير المواطنات، وأن يكون لديها 3 سنوات من الخبرة كحد أدنى في مجال عملها، ولصاحبات الأعمال يشترط أن تمتلك صاحبة الأعمال شركة أو تكون شريكة داخل لإمارات، وان تكون مسؤولة مباشرة عن إدارة الشركة.