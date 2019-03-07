اقتصادية عجمان تنظم ورشة «كيف تبدأ مشروعك»

المصدر: عجمان - البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ورشة عمل بعنوان «كيف تبدأ مشروعك؟»، وذلك بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع. واستهدفت الورشة فئة الشباب الراغبين في تأسيس مشاريعهم، وقدّمها خليفة الحمادي، الذي شرح للحضور الخطوات الأساسية لبداية مشروع تجاري ناجح، كما قام بتعريف المشاركين بأهم الخدمات التي يقدمها الصندوق لرواد الأعمال المواطنين.

وأكدت عائشة كاجور مديرة قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدائرة، الدور المهم لهذه النوعية من الورش في تشجيع المواطنين على بدء مشاريعهم، كما أنها تسهم في تزويدهم بالمعلومات والأدوات الأساسية حول كيفية تنفيذ دراسة الجدوى، وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة، وأبرز الأنشطة التي تحظى بطلب مرتفع في السوق.

كما أن الدائرة تحرص من خلال سلسة الورش واللقاءات المستمرة مع رواد الأعمال على توضيح القوانين والإجراءات الحكومية المتعلقة بتأسيس الأعمال، إضافة إلى تسليط الضوء على الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الدائرة والجهات الحكومية الأخرى لرواد الأعمال.

وأكد أحمد الرميثي، مدير أول إدارة تطوير رواد الأعمال في الصندوق أهمية المشاركة في ورش العمل التي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ورفد رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشاريع الجديدة بالمعلومات الرئيسة التي تشكل حجر الأساس في أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.

مشيراً إلى المكانة البارزة التي وصل إليها الصندوق كون نموذجاً محلياً وعالمياً في دعم رواد الأعمال الشباب، وحثهم على الإبداع والابتكار في تنفيذ مشاريعهم، للحفاظ على استمراريتها وضمان استدامة نموها.