العبار يستثمر في شركة مصرية

المصدر: القاهرة - رويترز

قال مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، أمس، إن رجل الأعمال محمد العبار ومستثمرين سعوديين استحوذوا على أكثر من 25 % من طرح الشركة الشرقية للدخان في مصر.

وطرحت الحكومة المصرية حصة إضافية نسبتها 4.5 % من أسهم الشرقية للدخان ببورصة مصر هذا الأسبوع لتجمع ما يصل إلى 1.6 مليار جنيه (91.66 مليون دولار). وأضاف مكتب سري الدين، الذي يقدم المشورة القانونية للعبار والمستثمرين السعوديين في الصفقة، في بيان:

«محمد العبار ومستثمرون سعوديون استثمروا أكثر من 400 مليون جنيه في شراء أكثر من 25 % من الطرح الخاص لأسهم الشرقية للدخان». موضحاً أن العبار يسعى إلى التعاون مع المساهمين في الشركة؛ لتطوير أعمال الشركة بما يخدم مصلحة المساهمين. وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية 70 % مقابل 30 % للشركات الأجنبية الأخرى.