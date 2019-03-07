توسعة وسط المدينة تعزز جاذبية عقارات دبي عالمياً

المصدر: دبي- البيان

قالت شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك في أحدث تقريرها، إن توسعة منطقة وسط المدينة عززت مكانة دبي باعتبارها سوق عقارات تتمتع بجاذبية عالمية.

حيث أصبح وسط المدينة بشققه الفارهة والمرافق السياحية والترفيهية المميزة مثل مول دبي، أكبر مركز تسوّق وترفيه في العالم، بالإضافة إلى قربه من مركز الأعمال الرئيسي في المدينة، مركز دبي المالي العالمي، نقطة جذب للمهنيين الشباب والعائلات على حد سواء.وقالت الشركة في تقرير الثروة العالمي 2019 بعنوان «المنظور العالمي للملكية والاستثمار»:

أخذت رقعة شعبية هذا العمل الفني تتسع لتعم المناطق المحيطة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي، ومنـــطقة حي زعبيل المرموقة، وفي ظل وجود مجموعة المشاريع التطــويرية الحـــالية الجديدة، يبدو أن ما يطلق عليه «توسعة وسط المدينة» مرشح ليصبح حياً متعدد الأغراض يحظى بطلب واسع.