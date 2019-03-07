المصدر: دبي- وائل الخطيب، أشرف رفيق

أكد تقرير عالمي أن إبداعات دبي السياحية لا تنتهي، وتتمتع بشهرة كبيرة في أنحاء العالم بإبداعاتها المستحيلة.

وضربت «لوفيجارو» الفرنسية في مقال عن دبي مثالاً بالجزر الاصطناعية المصمم على شكل خريطة العالم، والمعروف باسم جزر «العالم» قائلة:

إنه من أفضل الأمثلة على التميز والإبداع موضحة أن «العالم» هو مشروع طموح مبني على ساحل دبي، بجوار نخلة الجميرا وتبلغ مساحة الأرض أكثر من 9 ملايين متر مربع مقسمة إلى 300 جزيرة مرتبة على خريطة عالمية ضخمة.

وجزرالعالم واحدة من المعالم الأكثر جاذبية في دبي، ولذلك يستمتع الزائرون دبي بهذا المنظر الخلاب للغاية من الطائرة. إلى ذلك كشفت دراسة أجراها خبراء في موقع السفر العالمي Sovereign، عن أفضل الأماكن للسفر بصحبة العائلة، مع التركيز على الوجهات التي تمتلك أفضل مجموعة من وسائل الترفيه والشواطئ والمنتجعات الصحية حيث حلّت دبي في المركز الثالث في وجهات السفر العائلية العالمية.