21 % حصة أوروبا الغربية من إجمالي زوار دبي 2018

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

بلغ عدد زوار دبي من أوروبا الغربية خلال العام الماضي نحو 3.32 ملايين زائر يشكلون 21% من مجمل عدد زوار دبي بحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وأظهرت البيانات، أن المملكة المتحدة تصدرت الأسواق الأوروبية من حيث عدد الزوار القادمين إلى دبي، والذي وصل إلى 1.21 مليون زائر يشكلون 36% من إجمالي عدد الأوروبيين في دبي.

حيث جاءت المملكة المتحدة في المركز الثالث من حيث أهم الأسواق السياحية للإمارة بعد الهند والسعودية. وارتفع عدد الزوار من ألمانيا 12% إلى 567 ألف زائر، بينما وصل عدد الزوار القادمين من فرنسا 348 ألف زائر بنمو 17% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ونما عدد القادمين من إيطاليا 9% إلى 234 ألف زائر، ومن هولندا 140 ألف زائر، حيث يرجع نمو عدد الزوار من الأسواق الأوروبية إلى توسّع الناقلات الوطنية ووصولها إلى وجهات جديدة، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على التدفقات السياحية إلى الإمارة.