ثالث أضخم بنك وطني يباشر أعماله مطلع مايو

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

كشفت نشرة الاندماج لبنكي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» أن أول مايو المقبل سيكون تاريخ نفاذ اندماج البنكين ومن ثم الاستحواذ على «مصرف الهلال» .

ويستحوذ الكيان الجديد الذي يشكل ثالث أضخم بنك في الدولة على 15 % من الأصول المصرفية و21% من القروض و16% من الودائع في الدولة .

ومن المتوقع أن يكون لدى البنك المدمج مليون عميل.ومن المقرر عقد الجمعية العمومية لـ«التجاري» و«الوطني» 21 الجاري على أن يتم إيداع القرارات المتخذة في الجمعية لدى السجل التجاري 24 مارس وهو اليوم ذاته الذي ستبدأ فيه فترة اعتراض الدائنين التي تنتهي 23 أبريل.

وسيتم إصدار الأسهم الجديدة في «أبوظبي التجاري» إلى مساهمي «الاتحاد الوطني» اعتباراً من تاريخ الاندماج كذلك تصدر السندات إلزامية التحول إلى أسهم إلى مساهمي مصرف الهلال في تاريخ نفاذ الاندماج.

وعند نفاذ الاندماج تصدر الأسهم الجديدة في «أبوظبي التجاري» التي سيتم إدراجها في سوق أبوظبي إلى مساهمي «الاتحاد الوطني» على أساس إصدار 0.5966 سهم جديد في «التجاري» عن كل سهم واحد من أسهم «الوطني» ما يعادل 1.641 مليار سهم جديد في «التجاري» ستصدر إلى مساهمي «الوطني» الحاليين.

وعند إتمام العملية يصبح إجمالي أبوظبي التجاري نحو 6.95 مليارات درهم وستصبح ملكية الحكومة غير المباشرة عن طريق ملكيتها لمجلس أبوظبي للاستثمار في البنك الدامج 60.2% في حين سيتملك مساهمو «أبوظبي التجاري» الآخرين من غير مجلس أبوظبي للاستثمار نحو 28% في حين سيتملك مساهمو بنك الاتحاد الوطني من غير مجلس أبوظبي للاستثمار 11.8% من البنك الدامج.

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