كلية دبي للسياحة تفتتح مبناها الجديد ضمن محيط المركز التجاري العالمي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) مبناها الجديد بمقر الدائرة في «ون سنترال- المكاتب2» ضمن منطقة مركز دبي التجاري العالمي النابضة بالحياة.

ويتيح الموقع للمبنى العصري الذي يتميّز بتوفير بيئة تعليمية واجتماعية مميزة للطلاب الاستفادة من قرب المسافة لأهم المنشآت والمؤسسات في القطاع، وتعريفهم بالممارسات اليومية للمهن التي يختارون التخصّص بها. ويقع المبنى الجديد على شارع الشيخ زايد بين مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض وأبراج الإمارات، ويسهل الوصول إليه من محطة مترو مركز دبي التجاري العالمي.

ويستقبل المبنى الجديد الطلاب الذين يدرسون للحصول على شهادة الدبلوم العالي وشهادة البكالوريوس التطبيقي في مجال السياحة والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات وفنون الطهي. ويمكنه أن يتّسع لـحوالي 150 طالباً يتوزّعون على صفوف ذات عدد محدّد بما يمكّنهم من تحقيق الاستفادة القصوى من التعليم المهني المبني على التفاعل والممارسة العملية.

ويتميّز مبنى الكلية الجديد بتصميمه المعاصر وبيئته التعليمية المبتكرة التي توفّر للطلاب مساحات دراسية مناسبة ورحبة ومتنوعة، ومسرحاً متعدد الاستخدامات، وصالة مخصصة للطلاب، وأماكن للاستراحة. كما يمكن لطلاب فنون الطهي التدرّب في مطابخ متطورة وذلك بالتعاون مع الشركاء في القطاع.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: «يسعدنا الإعلان عن افتتاح مبنى الكلية الجديد الذي نسعى من خلاله إلى توفير بيئة تعليمية شاملة وعصرية تحتضن المواهب الشابة في دولتنا الحبيبة، وفي ذات الوقت تلبّي احتياجات الطلاب المتنامية. ويتضمن المبنى الجديد عدّة مرافق أكاديمية متطوّرة تلعب دوراً في توفير بيئة ملائمة للتعلّم وتعزيز حسّ الانتماء للطلاب».