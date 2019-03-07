اتفاق بين «تنمية المشاريع» و«إعمار للصناعة» لدعم توسع الشركات الصغيرة

المصدر: دبي- البيان

وقعت مؤسسة دبي لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي مذكرة تفاهم مع شركة إعمار للصناعة والاستثمار، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة بمشاريع مبتكرة ودعمها للنمو دولياً.

وتنص الاتفاقية على أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي جزءاً من مشاريع ومبادرات الاستثمار والتكنولوجيا، وستدعم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة في تحديد الشركات ذات القيمة المضافة لإعمار للصناعة والاستثمار. كما تنص الاتفاقية على تبادل البيانات حول اتجاهات الاستثمار ومتطلبات السوق، بالإضافة إلى تسهيل الشراكات والعقود التجارية بين إعمار للصناعة والاستثمار وأعضاء المؤسسة.

وقع الاتفاقية التي جرت بمقر المؤسسة في قرية الأعمال، سعيد المري، نائب المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووليد دهادوك، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار للصناعة والاستثمار.

وقال سعيد المري: توفر هذه الشراكة فرصاً كبيرة للشركات نحو تحقيق نمو متسارع في السوق الدولي.