4 مليارات درهم تصرفات عقارات عجمان خلال 2018

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

كشف التقرير العقاري السنوي الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن أن قيمة التداولات العقارية بلغت خلال العام 2018 نحو 4 مليارات درهم، ما يؤكد محافظة سوق عجمان العقاري على حيويته ونشاطه بالنظر للمقومات الاقتصادية المتميزة التي تتمتع بها الإمارة علاوة على سهولة ممارسة الأعمال التي ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة التدفقات الاستثمارية.

و شهد عام 2018 اقبالاً كبيراً من المستثمرين على شراء الأراضي الخالية في الإمارة حيث بلغت نسبتها حوالي 63% يليها شراء الفلل بنسبة 23% من ثم البنايات الاستثمارية بنسبة 7%. وأنجزت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري خلال العام المنصرم 14.5 ألف معاملة كما استقبل مركز إسعاد المتعاملين أكثر من 8332 متعاملاً.

وتظهر الإحصائيات أن القطاع «الجنوبي» كان أكثر القطاعات تداولاً خلال العام 2018 بنسبة 32% تلاه القطاع «الشرقي» بنسبة 21% حيث تصدر «حي الروضة» قائمة الأحياء الأكثر تداولاً متقدماً على «الياسمين» و«المويهات» على التوالي.

تملك حر

كما شهدت مشاريع التملك الحر في إمارة عجمان إقبالاً من المستثمرين. وتشير الإحصائيات إلى أن مشروع أبراج «عجمان ون» تصدر قائمة مشاريع التملك الحر بنسبة 23% تليها مشاريع أبراج لؤلؤة عجمان بنسبة 12 % ثم أبراج جاردن ستي و أبراج فالكون.

إقبال المستثمرين

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن النمو المستدام الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة عجمان يعود في المقام الأول إلى حكمة القيادة الرشيدة ونجاعة السياسات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة لتجعل من عجمان الوجهة المفضلة للأعمال ووجهة بارزة للمستثمرين الإقليميين والعالميين.

وذكر أن الدائرة تستثمر في مواردها البشرية من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتطوير كفاءة العمل الحكومي مؤكداً أن الدائرة نفذت 42 برنامجاً تدريبياً بإجمالي 2864 ساعة تدريبية تخصصية. كما تحرص الدائرة على تعزيز جانب المسؤولية المجتمعية حيث نفذت خلال العام أكثر من 17 فعالية مجتمعية بلغ متوسط الرضا عنها 94%.

إسعاد المتعاملين

وانطلاقاً من حرص دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان على إسعاد متعامليها، واختصار الوقت والجهد، وفرت الدائرة خدمة إصدار شهادات التسجيل المبدئي وإصدار شهادات الملكية لمشاريع التملك الحر الكترونياً من خلال الربط الالكتروني بين المطورين العقاريين والدائرة.

حيث يمكن للمتعامل تقديم الطلب عند المطور نفسه وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة منه للحصول على شهادة التسجيل المبدئي وإصدار شهادة الملكية دون الحاجة لزيارة الدائرة لتقديم الطلب. وأكد أن الدائرة تسعى دائما لتقديم أفضل الممارسات الكفيلة بإسعاد المتعاملين والعمل على تطبيق مجموعة من المبادرات والسياسات المبتكرة لتعزيز رضا المتعامل عن الخدمات المقدمة.

شفافية

وأشار إلى حرص الدائرة على ضمان الشفافية في السوق العقاري وتعزيز الكفاءة الحكومية لتحقيق الريادة في إسعاد المتعاملين، ونوه بمشروع تصنيف المباني والمكاتب العقارية الذي أطلقته الدائرة مؤخراً، والذي يعتبر الأول من نوعه عالمياً.

مؤكداً أن إمارة عجمان تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لأن تكون أول مدينة في العالم تنفرد بهذا المشروع وتصنف مبانيها ومكاتبها العقارية ضمن معايير تم وضعها بالاستعانة بخبراء عالميين وصممت بعناية للارتقاء بالسوق العقاري وتعزيز الشفافية والثقة بين المتعاملين وذوي العلاقة كممارسة متميزة ومبادرة نوعية تجسد رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.

جمعيات الملاك

وأشار إلى أن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري طبقت نظام جمعيات الملاك على عدد كبير من مشاريع التملك الحر منها النعيمية والراشدية والخور وهورايزون وفالكون وعجمان ون والكورنيش وجاردن سيتي ولؤلؤة عجمان وبحيرات أبراج الجنة والنعيمية B2 والخور A3 وB4، كما ويجري العمل على تطبيق النظام على كافة المشاريع العقارية في الإمارة.

حيث يساهم هذا النظام بشكل كبير في تحسين جودة السكن في الإمارة وخلق بيئة مستدامة في الأبراج والمشاريع الواقعة ضمن نطاق التملك الحر. كما أن الدائرة تعتزم إطلاق حزمة من الخدمات الرقمية من شأنها تلبية الاحتياجات المتنامية للمستثمرين في السوق العقاري بإمارة عجمان مع أخذ رؤاهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار.

حاسبة

وتم إطلاق مبادرة الحاسبة العقارية وهي عبارة عن خدمة إلكترونية مجانية صممت لإعطاء قيمة تقديرية للأراضي الفضاء في عجمان بطريقة مبتكرة مربوطة مباشرة بنظام التصرفات العقارية وتضمن التحديث المستمر على أسعار السوق العقاري من خلال الموقع الرسمي للدائرة أو تطبيقها الذكي.