جامعة الإمارات للطيران تدرّب طلبة كليات التميز في السعودية

المصدر: الرياض - البيان

فتحت كليات التميز نافذة إقليمية جديدة للتدريب على علوم الطيران لطلابها ومتدربيها في السعودية مع جامعة الإمارات للطيران، التي تتخذ من دبي مقراً لها من خلال إبرامها مذكرة تفاهم أول من أمس على هامش مشاركتها في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم الذي اختتم أعماله في مركز دبي التجاري العالمي.

وتهدف المذكرة التي وقعها الرئيس التنفيذي لكليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري ومدير جامعة الإمارات للطيران الدكتور أحمد آل علي إلى تعزيز مجالات التعاون بين كليات التميز وجامعة الإمارات للطيران لتحقيق أثر مستدام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

حيث ستتيح هذه المذكرة تأسيس شراكة استراتيجية لتطوير مجال التدريب التقني والمهني في علوم الطيران بالإضافة إلى تطوير البرامج التدريبية وتعزيز أدائها ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع.

وقال الدكتور التويجري: إن المذكرة ستسهم في تنويع مصادر التعليم والتدريب وفي توسيع الفرص التدريبية في مجال الطيران بين الجانبين لخدمة أبناء وبنات الشعبين الشقيقين ضمن مشروع تبادل الخبرات الطلابية بين الجانبين.

وقال الدكتور أحمد آل علي: «يسرنا أن نتعاون مع كليات التميز وندعم جهودها الرامية إلى دفع عجلة التعاون في صناعة الطيران بالمملكة العربية السعودية.

موضحاً أن جامعة الإمارات للطيران تمتلك خبرة واسعة في دراسات الطيران حيث يمكن للطلبة الاختيار من بين البرامج المهنية وبرامج الدراسات الجامعية وبرامج الدراسات العليا، مؤكداً في الوقت ذاته أن كافة هذه البرامج تطبق أعلى المعايير الأكاديمية وأحدث التطورات في الطيران».