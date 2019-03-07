الإمارات تشارك ببورصة السياحة العالمية في برلين

المصدر: برلين- وام

انطلقت فعاليات بورصة السياحة العالمية في برلين بمشاركة الإمارات، إلى جانب أكثر من 10 آلاف عارض من أكثر من 180 دولة. ومن المتوقع أن يفوق عدد زوار المعرض هذا العام 250 ألفاً.

وخلال جولته بجناح الإمارات، أكد علي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى ألمانيا الاتحادية، أن دخل السياحة يمثل قرابة 13 % من الناتج القومي المحلي للدولة، مشيراً إلى أن اختيار السائح للإمارات دليل على الجاذبية التي تتمتع بها الدولة، والنابعة من التنوع في الخدمات والإمكانيات، التي يبحث عنها السائح.

ونوّه بأن الدولة أسست الكثير من المشاريع السياحية طويلة الأمد، الأمر الذي يزيد من إقبال السياح، سواء الجدد أو حتى أولئك الذين سبق لهم وأن زاروا الإمارات. وقال، إن السياحة مرآة حقيقية للدولة، وهذا ما نلمسه بشكل واضح في جناح الإمارات.