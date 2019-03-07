الدورة السادسة لمعرض «إيكرس» في الشارقة 19 الجاري

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري ومجموعة عمل قطاع العقارات في الشارقة، تفاصيل الدورة السادسة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2019» الذي تقام فعالياته تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

جاء الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس في مقر غرفة الشارقة للكشف عن تفاصيل المعرض الذي يستضيفه مركز اكسبو الشارقة خلال الفترة من 19-21 مارس الجاري،

وأشار ة محمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة إلى أن تنظيم المعرض يأتي في إطار حرص الغرفة على تقديمه بحلة متجددة كمنصة تجمع صناع القرار والمؤسسات الرائدة وأهم المستثمرين في قطاع العقارات والبناء والتطوير العقاري.

وقال فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية إن ما يميز المعرض هو عرض أبرز المشاريع العقارية لإظهار تميز القطاع العقاري وما تقدمه الإمارة من فرص وتسهيلات للمستثمرين والمشترين الذين باتوا يفضلونها عن غيرها من الوجهات، وهو فرصة حقيقية للمطورين العقاريين لعرض مشاريعهم والترويج لها بين جمهور محلي ودولي مع إمكانية إبرام اتفاقيات البيع في الموقع والوصول إلى أعداد كبيرة من العملاء الجادين ممن يبحثون عن صفقات عقارية واعدة.

وأوضح أن إجمالي التراخيص العقارية في عام 2018 وصل إلى 892 رخصة، بنسبة نمو 7%، فيما زادت نسبة عدد المطورين العاملين في الشارقة إلى 10%، والتي تشكل 27% من إجمالي القطاع العقاري، مؤكداً أن الدائرة تسعى من خلال علاقة الشراكة مع «معرض الاستثمار العقاري ايكرس» إلى تعزيز الثقة في المجال العقاري في الإمارة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.