المصدر: دبي- أشرف رفيق

أشارت دراسة حديثة إلى أن نحو 49% من الوافدين في الإمارات يدخرون 5% من دخولهم شهرياً، وأن 16% منهم وضعوا مخططات للتقاعد وأعطوها الأولوية في مدخراتهم.

وأشارت الدراسة التي أجرتها منظمة «يو جوف» البحثية إلى أن الشركات خفضت التكاليف عن طريق تقليل التوظيف، واستخدام عمالة أقل أجراً، وغالبيتهم غير قادرين على الادخار، وفق نتائج الاستطلاع الذي أجرته يو جوف بالتعاون مع انسايت ديسكفري.وقالت نايجل سيليتو رئيس تنفيذي انسايت ديسكفري، إن معدلات الادخار أعلى كثيراً في أجزاء أخرى من العامل، خاصة في الدول المتقدمة.

وفي سويسرا مثلاً فإن مدخرات العائلات من المتوقع أن تصل إلى 17.8% من إجمالي الدخل في العام الجاري.وقال 28% من المشاركين في الاستطلاع، إن أولويتهم الأولى هي البدء في خطة ادخارية لا تستهدف أي شيء معين.

وشملت أولويات أخرى البرامج التقاعدية، حيث قال 16% إنهم يدخرون من أجل التقاعد، بينما قال 12% إنهم يدخرون لشراء عقارات، وقال 11% إنهم يدخرون من أجل المصروفات المدرسية. وقال 5-9 % فقط من المشاركين إنهم يدخرون من أجل التأمين على الحياة وتغطية تكاليف العلاج ومدفوعات أقساط الرهن العقاري والتأمين الصحي أو الاستثمار.