«سيتي سكيب أبوظبي»: ارتفاع الثقة بالقطاع العقاري المحلي

المصدر: أبوظبي- البيان

أكدت الجهة المنظمة لمعرض سيتي سكيب أبوظبي ارتفاع مستويات الثقة بالقطاع العقاري المحلي وخاصة في إمارة أبوظبي، وذلك في أعقاب حزمة الحوافز الاقتصادية التي تبلغ قيمتها 13.6 مليار دولار، والتي أطلقتها الحكومة في العام الماضي. وتستضيف أبوظبي المعرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 16 - 18 أبريل القادم.

وبحسب «إنفورما» الجهة المنظمة للمعرض، أسهم برنامج «غداً 21» «في الارتقاء بمستويات الثقة وتقديم العديد من العوامل التحفيزية، والتي أسهمت بشكل مباشر في تعزيز المناخ الاقتصادي في الإمارة وضمن مختلف القطاعات، وذلك من خلال تقديم اللوائح التنظيمية الفعّالة في مجال تأشيرات الدخول، والمبادرات التحفيزية للمشاريع والشركات الناشئة، التي تشمل حقوق ملكية كاملة للأجانب خارج نطاق المناطق الحرة، حيث تأتي على رأس قائمة العوامل المعززة للثقة.

وقال كريس سبيلر، مدير مجموعة سيتي سكيب: تتجسد أهمية المبادرات وبرامج الدعم الحكومي في التجاوب الإيجابي الملحوظ وتنامي الآراء الإيجابية حول مستقبل توجهات التنمية على المدى المتوسط إلى البعيد؛ الأمر الذي سيؤثر تباعاً على البيئة العقارية في أبوظبي عموماً».

ويركز المعرض على الآفاق المستقبلية للابتكار في المجالين التنظيمي والتقني في ظل برنامج «غداً 21» وحضور طيف واسع من الجهات الحكومية وكبرى الشركات العقارية الرائدة محلياً وعالمياً. كما سيطلع حضور المعرض على التوجهات الناشئة في قطاع العقارات في أبوظبي، وسُبل تغيّر الدور الذي يضطلع به هذا القطاع في المعادلة الاقتصادية.

ومواكبة للتوجهات المستقبلية للإمارة، يقدم سيتي سكيب نماذج معمارية ومتطورة تحاكي مدن المستقبل وتتبنى أحدث الحلول التقنية كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية بلوك تشين الفاعلة في مجالات إدارة وبناء وصيانة العقارات وتسجيل الأراضي والخدمات القانونية إلى المشاريع التكنولوجية متقدمة.

وسيتضمن سيتي سكيب أبوظبي جلسات حوارية توعوية تستهدف الجمهور والحاضرين، وتقدم لهم مجموعة متنوعة من الندوات التي يقدمها نخبة من خبراء العقار، وذلك بهدف تعزيز الجانب المعرفي لدى الجمهور واطلاعهم على السبل المثلى للاستفادة من الاستثمار العقاري والتعامل مع توجهات السوق وكافة المتغيرات.

ومن المتوقع أن يشهد معرض سيتي سكيب أبوظبي حضور 80 من الموردين وشركات التطوير العقاري، منها شركة الدار العقارية، الراعي البلاتيني لنسخة هذا العام من المعرض؛ وشركة التطوير العقاري «إمكان»؛ و«أرادَ»؛ و«بلووم القابضة»؛ و«واحة الزاوية»؛ وشركة بني ياس للاستثمار والتطوير.