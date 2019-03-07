«الإمارات للعطلات» تعزز تواجدها في الدنمارك والسويد

المصدر: دبي - البيان

تعتزم الإمارات للعطلات، التي تشكل جزءاً من دناتا وهي أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم افتتاح فرع جديد في الدنمارك والسويد في ربيع هذا العام وتسوّق الشركة عروض عطلات متخصصة تسهم في تعزيز مكانة دبي مقرها الرئيس.

وسوف يخدم تواجد «الإمارات للعطلات» في السوق الاسكندنافية المسافرين في الدنمارك والسويد، الذين ستتاح أمامهم فرصة اختبار تجارب سفر فريدة وستتمركز عمليات الشركة في كوبنهاغن وسوف يديرها فريق من خبراء السفر المحليين.

وقال كينيث أندرسون، مدير عام للإمارات للعطلات في الدول الاسكندنافية: «يسرنا أن نوسع نطاق خدماتنا لتشمل الدنمارك والسويد اللتين تعدان سوقين مهمتين بالنسبة لنا ونتطلع إلى منح المسافرين مزيداً من الخيارات لتجربة سفر متميزة إلى دبي».

يذكر أن «الإمارات للعطلات» تأسست منذ أكثر من 20 عاماً وتوفر خدماتها في 38 سوقاً عالمية وتدعم الشركة طيران الإمارات وتقدم عروضاً ترفيهية إلى دبي ووجهات أخرى.

ويشكّل توفير عطلات متميزة الهدف الأساس للإمارات للعطلات وتحقق ذلك من خلال علاقاتها الوثيقة مع شركاء رئيسيين وتقديمها خدمات ومنتجات مميزة.

و«الإمارات للعطلات اكندنافيا» عضو في جمعية ضمان السفر الدنماركية وسوف تتقدم بطلب الانضمام إلى رابطة السفر السويدية ورابطة السفر الدنماركية.

وسوف يساعد توسيع الإمارات للعطلات شبكتها إلى الدول الاسكندنافية في تحفيز النمو لمقرها الرئيس في دبي.