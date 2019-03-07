مشاركة كبيرة لسلطنة عُمان في سوق السفر العربي

المصدر: دبي- البيان

يتطلع العارضون من عُمان إلى الاستفادة من النمو المتواصل، وجذب المزيد من السياح خلال مشاركتهم في معرض سوق السفر العربي 2019، الذي سيشهد مشاركة عمانية واسعة تضم أبرز الهيئات الحكومية والشركات العاملة في مجال السياحة، بما فيها وزارة السياحة العمانية وشيدي مسقط والفواز تورز والبستان بالاس- فندق الريتز كارلتون.

ومن المتوقع أن يزداد عدد السياح القادمين إلى سلطنة عُمان بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 5٪ بين عامي 2018 و2023 ليصل إلى 3.5 ملايين سائح، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن سوق السفر العربي الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 28 أبريل إلى 1 مايو 2019.

وتشير «كوليرز إنترناشونال» شريك الأبحاث الرسمي لسوق السفر العربي إلى أن هذه الزيادة تأتي بدعم من ارتفاع عدد السياح الهنود المسافرين إلى عُمان والذين شكلوا 21٪ من إجمالي عدد السياح القادمين من خارج السلطنة عام 2018. فضلاً عن زيادة أعداد القادمين من المملكة المتحدة بنسبة 9% وألمانيا بواقع 7% والفلبين 6% والإمارات 6%.

وهو ما يعزز من هذا النمو الذي تشهده عُمان بالتزامن مع أعمال التوسعة في مطار مسقط الدولي، وزيادة عدد رحلات الطيران من وإلى السلطنة والتسهيلات الجديدة المتعلقة بمنح التأشيرات الإلكترونية وتأشيرات الزيارة القصيرة.

وقالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي: «تشير أحدث البيانات إلى أن عدد زوار سلطنة عمان سيستمر بالنمو حتى عام 2023، مدعوماً بالتوسعة الجديدة التي طالت مطار مسقط مؤخراً، إضافة إلى استراتيجية الحكومة للاستثمار في السياحة لتنويع مصادر دخلها بعيداً عن النفط».