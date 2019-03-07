مجموعة بي تي في تعزز حضورها في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

عززت مجموعة بي تي في، المتخصصة في حلول البرامج في مجال اللوجستيات والمواصلات، من حضورها في الشرق الأوسط بتعيينات قيادية جديدة، وبالإضافة إلى المكاتب القائمة حالياً في دبي وأبوظبي وجوهانسبرغ تعتزم الشركة افتتاح مكاتب لها في السعودية والهند لضمان انتشار واتصال أكبر بالعملاء.

وتستخدم برامج مجموعة بي تي في وحلولها من قبل أبرز الهيئات والمؤسسات في المنطقة بما فيها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودائرة النقل في أبوظبي والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وبلدية رأس الخيمة، ووزارة النقل السعودية، ومطارات دبي، وخدمات النقل المدرسي الخاصة بمجموعة جيمس، والعديد غيرها، حيث تستفيد هذه الهيئات من العديد من خيارات البرامج والحلول المتميزة التي تطرحها المجموعة.