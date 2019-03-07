300 مشارك في قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

تشهد قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الوجهة الرئيسية التي تجمع أبرز قادة التجزئة، التي ستعقد في الفترة ما بين 25 إلى 26 مارس في منتجع فورسيزونز دبي، شاطئ جميرا مشاركة متحدثين معروفين عالمياً.

وهذا العام، انضمت ماستركارد إلى مجموعة شلهوب كشريك رئيسي، وانضم الريم مول، الذي سيتم افتتاحه في العام 2020، كشريك بلاتيني. وقال بانوس ليناردوس، رئيس مجلس إدارة «دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: توفر قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة حاسمة لأكثر من 300 من رواد الأعمال وصانعي السياسات وقادة الفكر لمناقشة التحديات والفرص الرئيسية التي تؤثر في قطاع التجزئة في المنطقة.

ويتوجب على العلامات التجارية ومشغلي مراكز التسوق توفير تجربة تتماشى مع سلوك المستهلك المتطور، بدمج تجارة التجزئة التقليدية مع التجارة الإلكترونية. ونركز في عام 2019 على النظر إلى الطرق التي يمكن أن تزدهر بها شركات التجزئة في عالم متغير.

وسيكون محور القمة حول موضوع «التجزئة في العصر الجديد: الازدهار رغم التغيرات»، وستجمع بين تجار التجزئة العالميين وأصحاب العلامات التجارية والموردين لمناقشة تجارب قادة القطاع عالميا.