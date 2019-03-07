سفارة الولايات المتحدة تقبل ترشيحات المشاركة في قمة للاستثمار بواشنطن

المصدر: دبي - البيان

يشارك وفد من الإمارات في قمة SelectUSA للاستثمار السنوية السادسة، التي من المقرر أن تعقد في الفترة من 10 - 12 يونيو في واشنطن.

وأعلنت سفارة الولايات المتحدة قبول ترشيحات المشاركة في القمة التي تعد حدثاً بارزاً يربط بين الشركات العالمية ومنظمات التنمية الاقتصادية الأمريكية التي تسهل الاستثمار في الأعمال التجارية في الولايات المتحدة.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس: «القمة أفضل مكان للشركات العالمية لمعرفة كيف قام الإصلاح الضريبي والتخفيض التنظيمي والسياسات التي تدعم النمو، بجعل الولايات المتحدة وجهة أكثر جاذبية للاستثمار في الأعمال».

اجتذبت قمم الاستثمار الخمس السابقة آلافاً من المستثمرين الدوليين، حيث استقطبت قمة 2018 وحدها أكثر من 3000 مشارك، بمن فيهم مستثمرون من 66 دولة، كما جمعت مؤتمرات الاستثمار التي عقدت في 2013-2017 أكثر من 71 مليار دولار من المشاريع الاستثمارية الجديدة في الولايات المتحدة.

وقال القائم بالأعمال بالولايات المتحدة ستيف بوندي: «علاقاتنا الثنائية قوية للغاية وعززت العلاقات المباشرة بين شعبينا عبر الزمن الشراكة بين حكوماتنا، وتعد قمة الاستثمار فرصة أخرى لربط قادة الأعمال الإماراتيين بالفرص والمعلومات والوجهات والمسؤولين الأساسيين اللازمين لبدء وتعزيز ودفع علاقات الاستثمار في الولايات المتحدة.

كما سعدنا بشكل خاص بأن معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، قاد وفد الإمارات إلى القمة في السابق وأبرز أهمية هذا الحدث». ومع أكثر من 3.7 تريليونات دولار من الاستثمارات، تعد الولايات المتحدة أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.