«ميد»: دبي تمضي قدماً في مشاريع البناء

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قالت مجلة «ميد» إن دبي تمضي قدماً في مشاريع البناء الجديدة، وتطلق برامج بناء طموحة جديدة، في الوقت الذي قضت بقية المنطقة السنوات الأربع الماضية في صعوبات تواجه قطاع البناء. وأشارت المجلة إلى أن هناك الكثير من العقود التي ستمنحها دبي في العام الجاري لإنشاء مشاريع للاستعداد لافتتاح معرض إكسبو 2020 دبي.

وفي الوقت الذي يتحول فيه السوق، فإن واحدة من أنشط الشركات في دبي، وهي شركة «إيه إس جي سي»، تستجيب لتحديات ديناميكية في السوق الجديدة. ونقلت المجلة عن بشوي عزمي، رئيس تنفيذي الشركة، أن صناعة البناء ككل تدخل مرحلة من التصحيح، ويدفع هذا التصحيح التحديات التي تواجه المنتج النهائي الذي تنتجه صناعة البناء.

والمحرك الرئيس لصناعة البناء في دبي هو العقارات، ومع تراجع الأسعار، يراجع العملاء مخططاتهم للمشاريع المستقبلية، ويعاد التفكير في جدوى البناء، بناءً على التحديات الاقتصادية، حسب ما يقول عزمي، ولذلك يؤكد عزمي أنه لا بد من إيجاد طرق بديلة أكثر كفاءة، لأن الأمور تتغير، والسوق اليوم مختلفة عما كانت عليه من قبل. وبالنسبة إلى شركات المقاولات يجب أن تدقق في الاختيار، من حيث التوقيت والعميل. كما أن تنويع قاعدة العملاء ضروري.