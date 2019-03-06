«العربية للطيران» تسيّر رحلات مباشرة بين الشارقة وكوالالمبور بدءاً من 1 يوليو

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت «العربية للطيران» تسيير رحلات مباشرة من الشارقة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور اعتباراً من 1 يوليو 2019. وتعد هذه أول رحلة مباشرة تسيّرها ناقلة اقتصادية من المنطقة.

وستسيّر الشركة رحلتها التي تستغرق 7 ساعات يومياً، ففي أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد، ستقلع رحلات الذهاب من مطار الشارقة الساعة 14:55 لتصل إلى مطار كوالالمبور الدولي الساعة 02:25 بالتوقيت المحلي، في حين ستقلع رحلات الإياب من مطار كوالالمبور الساعة 03:35 لتحط في الشارقة في الساعة 06:50 بالتوقيت المحلي.

وأيام الثلاثاء والخميس والسبت، ستقلع رحلات الذهاب من مطار الشارقة الساعة 21:20 لتصل إلى مطار كوالالمبور الدولي في الساعة 08:50 بالتوقيت المحلي، بينما ستقلع رحلة الإياب من مطار كوالالمبور الساعة 09:55 لتصل إلى الشارقة في الساعة 13:10 بالتوقيت المحلي.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «تسعدنا إضافة العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى شبكة وجهاتنا العالمية التي تضم أكثر من 155 وجهة. وستشكل هذه المدينة الساحرة إضافة مهمة إلى شبكة العربية للطيران حول العالم.

ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز العلاقات السياحية والتجارية بين الإمارات وماليزيا، ونتطلع قدماً إلى إطلاق الرحلات الجديدة التي توفر لمسافرينا قيمة إضافية متميزة وخياراً مثالياً للتنقل بين البلدين».