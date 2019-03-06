عروض لعطلات موسمية قصيرة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة في الإمارات للسفر إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية. وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها لغاية 14 مارس الجاري، على أن يتم السفر حتى 30 نوفمبر.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى عمّان من 1695 درهماً وإلى سيدني من 5595 درهماً وإلى لوس أنجلوس من 4745 درهماً وإلى ماليه من 2745 درهماً وإلى بوكيت من 2745 درهماً وإلى سنغافورة من 1945 درهماً وإلى فيينا من 2595 درهماً وإلى ميونخ من 2635 درهماً وإلى مانشستر من 2795 درهماً وإلى نيس من 3095 درهماً.

أما أسعار السفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 6395 درهماً إلى عمّان ومن 18995 درهماً إلى سيدني ومن 23995 درهماً إلى لوس أنجلوس ومن 6795 درهماً إلى ماليه ومن 10995 درهماً إلى بوكيت ومن 13995 إلى سنغافورة ومن 14495 درهماً إلى فيينا ومن 15995 درهماً إلى ميونخ ومن 16995 درهماً إلى مانشستر ومن 16995 درهماً إلى نيس.

ويستطيع المسافرون إلى ماليزيا الحجز مع الإمارات للعطلات للاستفادة من تجربة مميزة في فنادق من فئة الخمس نجوم بمبلغ إضافي ابتداءً من 2749 درهماً للشخص الواحد (شاملاً تذاكر السفر).

ويستمتع المسافرون بنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، والذي يوفر نحو 4000 قناة مرئية ومسموعة، بالإضافة إلى أشهى الوجبات المحضّرة على أيدي طهاة عالميين. كما يمكن لعملاء طيران الإمارات اختبار خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل

. والخدمة متاحة لجميع المسافرين على رحلات الناقلة أياً تكن درجة سفرهم، وذلك مقابل 250 درهماً للرحلة الواحدة لكل 7 حقائب.