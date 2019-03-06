اختتام الدورة الأولى من البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني

المصدر: دبي - البيان

اختتمت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني فعاليات الدورة الأولى من «البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني»، الذي تم تنظيمه بهدف توفير منصة معرفية لمشاركة التجارب الناجحة وأفضل الممارسات الإماراتية والعالمية في مجالات تطوير قطاع الطيران المدني والإدارة الحكومية.

واستقطب البرنامج 14 من مديري العموم وقيادات الصف الثاني يمثلون أكثر من 85% من قادة الطيران المدني في العالم العربي، ومن المخطط أن يغطي البرنامج قادة الطيران المدني من مختلف دول العالم خلال الدورات المقبلة، لتطوير صيغ العمل المشترك بما يلبي حاجات كل دولة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وصمم البرنامج ليشكل منصة لتبادل المعرفة المتخصصة والآراء والخبرات عبر ورش عمل ومحاضرات وحلقات نقاشية وزيارات ميدانية.