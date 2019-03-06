إغلاق 13948 حساباً إلكترونياً لترويج بضائع مقلدة

المصدر: دبي- البيان

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» 13948 حساباً لترويج وبيع البضائع المقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2018، وبلغ عدد المتابعين لتلك المواقع ما لا يقل 77.9 مليون متابع.

وتم رصد هذه المواقع من خلال شعبة حماية الملكية الفكرية الإلكترونية في اقتصادية دبي، التي تسعى إلى الرقابة على مدار 24 ساعة لحماية أصحاب العلامات التجارية، وتعزيز سمعة التجارة الإلكترونية لإمارة دبي وفلترتها من الظواهر السلبية، مما يعزز ذلك من موقع دبي في استدامة وتنافسية الأعمال.

وتفصيلاً توزعت المواقع المضبوطة ليشهد تطبيق الانستغرام حصة الأسد بإغلاق 13529 حساباً، كما تم ضبط 419 حساباً على موقع وتطبيق «فيسبوك»، إلى جانب ذلك أغلقت اقتصادية دبي 45 موقعاً إلكترونياً يروج لتلك البضائع المقلدة، من خلال التعاون مع أصحاب العلامات التجارية وعدد من ممثلي أصحاب العلامات التجارية من مكاتب المحاماة.

العرض والطلب

وقال إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي: «تعكف اقتصادية دبي على مراقبة قنوات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الإلكترونية، حيث تعد واحدة من منصات التي تشهد حركة من العرض والطلب على المنتجات والبضائع، لذا تعتبر واحدة من الأساليب يستغلها بعض التجار لترويج وبيع البضائع المقلدة، ومن هذا المنطلق نعمل على رقابة السوق الإلكتروني وقنوات التواصل وغيرها من المواقع الإلكترونية التي تزاول نشاط البيع للمنتجات حرصاً منا على الحفاظ مكانة دبي المثالية في قطاع التجزئة والاقتصاد الكلي بشكل عام».

وأضاف : «رصد فريق الرقابة الإلكترونية عبر المواقع المضبوطة، منتجات مقلدة لأكثر من 48 علامة تجارية عالمية، وجاء في طليعة هذه البضائع المقلدة، كل من: الحقائب والساعات واكسسوارات الهواتف، حيث استحوذت على نسبة كبيرة من إجمالي البضائع المعلن عنها، وتوزعت البضائع الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي لتشمل: العطور، ومستحضرات التجميل، والملابس، وغيرها من المنتجات المقلدة».

وأكد بهزاد أن اقتصادية دبي لا تتهاون مع كافة أنواع الغش التجاري والتدليس، حيث يتم تطبيق الإجراءات والغرامات وفق اللوائح والاشتراطات المعمول بها.

ودعا بهزاد جميع المستهلكين إلى عدم تفحص القنوات التي تروج للبضائع المقلدة التي تؤثر سلباً على حقوق التجار وكذلك صحة المستهلكين، وضرورة الإبلاغ عن هذه الحالات من خلال التواصل عبر الاتصال على الرقم 600545555، أو من خلال حساب قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في مواقع التواصل الاجتماعي «انستغرام وتويتر» @dubai_consumers.