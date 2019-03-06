المشرق يطلق برنامج تطوير مواهب الصيرفة الاستثمارية والمؤسسية

المصدر: دبي- البيان

أطلق بنك المشرق، أمس مبادرة استراتيجية لتطوير المواهب تحت اسم «المشرق ACE».ويشير مصطلح ACE إلى الأحرف الأولى من Advanced Certificate in Excellence، والتي تعني «الشهادة المتقدمة في التميز»، ويعد هذا البرنامج منصة مصمّمة لتطوير المواهب من خلال توفير تجربة تعليمية شاملة وعالمية المستوى لأصحاب المواهب الطموحين الراغبين بدخول عالم الصيرفة الاستثمارية والمؤسسية.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود المشرق المستمرة لجذب وتطوير أفضل المواهب، بما يسهم في توفير تجربة مصرفية رفيعة المستوى لعملاء الصيرفة الاستثمارية والمؤسسية.

وقال أحمد عبد العال، رئيس مجموعة التمويل والاستثمار المصرفي للشركات في بنك المشرق: «نهدف من خلال هذا البرنامج إلى تطوير مواهب عالمية المستوى ومجهزة بالمقوّمات المطلوبة لتقديم معايير ذهبية في التجربة المصرفية لعملائنا من حيث إدارة العلاقات وتقديم الاستشارات الاستراتيجية والحلول المبتكرة والخدمة المتميزة».

ويمتدّ هذا البرنامج لفترة ستة أشهر بدوام كامل، ويغطي مجموعة واسعة من المواضيع لمساعدة المشاركين على أن يصبحوا خبراء متمرسين وعلى معرفة عالية في مجال الصيرفة المؤسسية والاستثمارية.

وعلى خلاف البرامج المماثلة التي تركز فقط على التقنيات التقليدية، فإن برنامج المشرق ACE يركز على تطوير المهارات المطلوبة لتوقع الاحتياجات عوضًا عن الاستجابة لها، وخلق الاتجاهات بدلًا من تداركها، وكذلك تجهيزهم بالمهارات اللازمة للاستفادة من البيانات واعتماد التكنولوجيا لتزويد العملاء بحلول وتجارب مصرفية غير مسبوقة.