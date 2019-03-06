«اتصالات» نحو السماح بتصويت الأجانب

المصدر: أبوظبي - البيان

تعقد مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، اجتماع الجمعية العمومية في 20 الجاري للنظر في رفع القيد عن تصويت المساهمين الأجانب على قرارات الجمعية، إضافة إلى مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع 40 فلساً للسهم عن النصف الثاني من العام الجاري.

وستبحث الجمعية كذلك الموافقة على وضع سقف للاقتراض يعادل مرة ونصف المرة (150%) من صافي الدين الموحّد إلى الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإهلاكات لفترة الاثني عشر شهراً الماضية حسب البيانات المالية المتوافقة مع المعايير الدولية للتقارير المحاسبين أو 30 مليار درهم أيهما أقل.

ويشمل سقف الاقتراض سندات القرض والاقتراض والتسهيلات والالتزامات المالية والسندات أو الصكوك سواءً كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة والضمانات البنكية.