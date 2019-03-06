«آبار» تبيع أسهماً بـ260 مليون دولار في بنك ماليزي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تعتزم شركة «آبار» للاستثمار، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، بيع أسهم بقيمة 260 مليون دولار من حصتها في بنك «آر إتش بي» الماليزي، وفق بيانات الصفقة التي حصلت بلومبرغ على نسخة منها. وتمثل تلك الأسهم حصة 4.8% في البنك، من أصل حصة قدرها 14.75% تملكها «آبار».

وعلى هذا الأساس يكون سعر السهم بين 5.43 و 5.54 رينجات، ويمثل هذا السعر للسهم تراجعاً بنسبة 3% إلى 4.9% مقارنة بآخر سعر لتبادل الأسهم في الأسواق.

ويقوم بنك جي بي مورجان بترتيب الصفقة. وكانت شركة آبار للاستثمار تملك حصة تبلغ 14.75 % قبل تنفيذ صفقة البيع، وسوف تظل الأسهم ممنوعة من التداول لمدة 60 يوماً حتى ينتهي إنجاز الصفقة.