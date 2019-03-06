غرفة الفجيرة تؤكد أهمية الاستفادة من طاقات الشباب في صناعة المستقبل

المصدر: الفجيرة - البيان

أكد خالد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أهمية الاستفادة من طاقات وإبداعات الشباب في صناعة المستقبل، وأن تحقيق الإنجازات مرهون بقدرتهم على تطويع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة، لخدمة أهداف مجتمع الإمارات واستدامة التنمية.

جاء ذلك خلال استقباله مجلس الفجيرة للشباب في مقر الغرفة أمس، حيث أكد تعاون الغرفة مع مجلس الفجيرة للشباب والعمل وفق شراكة استراتيجية من أجل تشجيع الشباب للتوجه نحو ارتياد مجال العمل الخاص.

وأوضح أعضاء المجلس أنهم بصدد وضع خطة 100 يوم لتسريع ريادة الأعمال في الفجيرة بالتعاون مع غرفة الفجيرة بوصفها شريكاً استراتيجياً، إضافة إلى إقامة مخيم الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال الشباب ضمن مبادرات المجلس خلال الفترة من 7 - 11 أبريل المقبل.