اقتصادية رأس الخيمة ترصد 497 رخصة وهمية في 2018

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن رصد 497 رخصة وهمية خلال العام 2018، مؤكدة دورها في حماية الأسواق من الممارسات الاقتصادية غير السليمة وبهدف المحافظة على سلامة الأداء وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة، وذلك بتكثيف إجراءاتها لمحاربة ظاهرة الرخص الوهمية في الإمارة من خلال تنظيم حملات وجولات تفتيشية مستمرة ودورية، وفرض غرامات في حق المنشآت المخالفة.

وأكد فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالوكالة، أن ظاهرة الرخص الوهمية من أهم الممارسات التي تعمل الدائرة على مكافحتها، حيث يُقْدم بعض الأفراد على إصدار رخصة، ولكن بعد إتمام عملية معاينة الموقع من قبل مفتشي إدارة الرقابة والحماية التجارية، يتم اكتشاف عدم وجود محل للرخصة على أرض الواقع، ما يعد مخالفة صريحة وواضحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة والدولة.

وأضاف: أسفرت هذه الإجراءات في 2018 عن إحالة 497 منشأة تجارية إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكداً دور مراقبي الإدارة على جهودهم الحثيثة التي يمارسونها طيلة العام بتنفيذ جولات تفتيشية للمنشآت التجارية خلال الفترات الصباحية والمسائية، إلى جانب تنفيذ العديد من حملات التوعية، لافتاً إلى أن نسبة الرخص الوهمية تراجعت في عام 2018 مقارنة بعام 2017 الذي تم خلالها رصد 725 رخصة وهمية، وهذا مردّه إلى التشريعات التي تم وضعها للحد من هذه الظاهرة.

وأكد أن الإدارة مستمرة في حملاتها في العام الجاري في أسواق الإمارة لحفظها من الممارسات المشبوهة، التي تعد جسيمة لأن ترك أي شخص إقامته على مكان ما ولا يعمل فيه يعد ضرراً على الفرد والشركة والمجتمع، وناشد أفراد المجتمع بالتعاون مع الدائرة بالإبلاغ في حال معرفة صاحب رخصة مخالف أو شركة وهمية عبر وسائل التواصل المختلفة مع الدائرة.