«العربية للاستثمار الزراعي» تساهم في 50 شركة

المصدر: دبي - البيان

كرمت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي شركاءها الاستراتيجيين خلال حفل أقيم في دبي، بحضور معالي مريم المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي وعدد من كبار المسؤولين وسفراء الدول العربية والأجنبية.

جاء ذلك تكريماً لمساهمة الشركاء في تحقيق الأمن الغذائي العربي ودعمهم المستمر للرؤية الطموحة والخطط الاستراتيجية التي تتطلع الهيئة من خلالها إلى تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية ودفع عجلة التنمية الزراعية المستدامة، مع وصول عدد الشركات الزراعية التي تساهم فيها الهيئة إلى نحو 50 شركة في نهاية العام 2018، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 631 مليون دولار أمريكي.

وبلغ عدد الفرص الاستثمارية التي قامت الهيئة بدراستها نحو 115 فرصة، تمحورت بمجملها حول مشاريع الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الغذائي والخدمات الزراعية، في الوقت الذي نفذت فيه نحو 69 برنامجاً تنموياً موجهاً لصغار المزارعين والمنتجين في الدول العربية، وبمساحات زراعية بلغت نحو 26 ألف فدان.

كما خصصت الهيئة نحو 13 مليون دولار كخطوط تمويل لدعم صغار المزارعين والمنتجين ونحو 5 ملايين دولار لتفعيل نشاط الزراعات التعاقدية، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المستفيدين من هذه البرامج نحو 93 ألف مزارع ومنتج. أما في مجال الأبحاث الزراعية وتوطين التقنيات الحديثة، فقد نفذت الهيئة نحو 95 تجربة بحثية تطبيقية في عدد من الدول العربية.

وقال محمد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي: نسعى إلى توظيف ما لدينا من فرص استثمارية هائلة ضمن القطاع الزراعي، والمتاحة حالياً أمام المستثمرين من القطاعين الحكومي والخاص، في خطوة داعمة للمساعي الرامية إلى تلبية الحاجة الملحة إلى استغلال المساحة الصالحة للزراعة في الوطن العربي، والمقدّرة بنحو 220 مليون هكتار، والتي لا تتجاوز مساحة المستغل منها فعلياً نسبة 33%، فيما تقدّر الثروة الحيوانية بنحو 350 مليون رأس لا يغطي الإنتاج الفعلي منها احتياجات المنطقة العربية، في الوقت الذي لا يستخدم سوى 62% من الموارد المائية البالغة حوالي 258 مليار متر مكعب سنوياً.