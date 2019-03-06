«دو» تطلق مساعداً يستند إلى الذكاء الاصطناعي عبر واتساب

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إطلاق مساعد افتراضي متعدد القنوات يستند إلى الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق واتساب لتمكين مختلف شرائح عملائها والبالغ عددهم 9 ملايين مشترك من التواصل بشكل سلس مع فريق خدمة العملاء في الشركة لتلقي الدعم والحصول على أجوبة سريعة لاستفساراتهم بشكل سريع وأكثر فعالية.

وتهدف دو عبر إطلاق هذا المساعد الذي يحمل اسم «Blu» إلى نقل مفهوم خدمة العملاء إلى المستوى التالي، حيث ستعزز هذه الخطوة جهود دو المبذولة نحو تعزيز تواصلها مع عملائها وحل مشكلاتهم بشكل سريع وفعّال عبر منصة سلسة يستخدمونها في حياتهم اليومية.

وسيستفيد العملاء عبر المساعد الافتراضي الذي يستخدم حلول UnificationEngine التي طورتها شركة UIB من إمكانية الحصول على أجوبة لاستفساراتهم الشائعة بشكل مباشر وفوري دون الحاجة للاتصال بمراكز خدمة العملاء.

تعاون

من ناحية أخرى، أطلقت دو، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع شركة سيسكو «نسيج السحابة الموحد» الذي يجمع مراكز بيانات دو المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ليضمها في سحابة واحدة متعددة المواقع ومتعددة الأماكن الجغرافية بالاعتماد على حلول سيسكو Application Centric Infrastructure وهو حل سيسكو لمراكز البيانات المعتمد على الشبكات القائمة على المقاصد.

وتعزز الخطوة التي أعلنت عنها دو التحول الرقمي للشركة من خلال تمكينها من تقديم خدمات مستقرة ومتوفرة باستمرار لعملائها بسرعة فائقة ومرونة عالية.

وفي سياق الاعتماد على البيانات التي تنشأ من مصادر متعددة سعياً لتقديم أفضل تجربة للعملاء، فإنه من الواجب معالجتها في أقرب مكان إلى مصدرها، مع المحافظة على سياسات موحدة للأمن وخصوصية البيانات، والبساطة في التشغيل المبسط وتقديم الخدمات مع الاتساق والمرونة.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو: تسير دو في تنفيذ خطة تحولها لتتوسع في مجالات نمو جديدة، ولهذا فإننا نرى تطبيقات نشطة على مستوى جميع النقاط على الشبكة، ولهذا لم يعد ممكنًا أن يقتصر وجود مركز البيانات على مكان محدد، بل يجب أن يشبه نظام أعصاب حيوي يوجد حيث توجد البيانات أو حيث تنشر التطبيقات، سواء على الحافة التي يحدث فيها تكوين بيانات جديدة، أو في السحابة حيث تعالج تلك البيانات، أيهما أكثر قدرة على التنفيذ الأسرع.

وتمكنا من خلال حل سيسكو المعتمد على الشبكات القائمة على المقاصد، وبالاستفادة من سحابة سيسكو ACI، ونظام ACI Multisite Orchestrator من سيسكو أمكننا تحقيق ذلك تمامًا، ما يتيح لنا تقديم خدمات مميزة جدًا لعملائنا تتوسع بسهولة في جميع أنحاء الإمارات، وتلبي احتياجات عملائنا.

منتدى

وشاركت دو، في منتدى ومعرض جارتنر/‏آي تي 2019، كراعٍ وعارض من الفئة المميزة في الحدث. واستعرضت الشركة خلال المنتدى، الذي انطلق في دبي ويستمر لمدة ثلاثة أيام الضوء على محفظتها المتكاملة من أحدث الخدمات والتطبيقات الرقمية وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي طورتها لعملائها.

وشهد المنتدى مشاركة مئات الرؤساء والمديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات من جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تبادلوا وجهات النظر والأفكار حول آخر التوجهات الناشئة في القطاع وسُبُل تلبية متطلبات العملاء المتنامية في العصر الرقمي.

ملامح

نشرت شركتا دو وسيسكو ورقة بيضاء مشتركة منذ عدة أشهر تحدد الملامح التقنية العامة لخطة دو الخاصة بالتحول الرقمي. وتعزز الخدمات الجديدة التي أعلن عن إطلاقها اليوم التعاون الاستراتيجي بين شركة سيسكو ويمثل إنجازًا جديدًا في خطة تنفيذ دو لرؤيتها التقنية للعام 2021.