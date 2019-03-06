شراكة بين «إمداد» و«جافزا» لدعم التطور المهني للخريجين

المصدر: دبي- البيان

وقّعت إمداد، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة اتفاقية شراكة مع المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» تنضم بموجبها إلى برنامج «طموحي» للتطوير المهني للخريجين الإماراتيين. وفي إطار المبادرة التي تهدف إلى تعريف الشباب الإماراتي ببيئة العمل المؤسسي وإعدادهم لدخول سوق العمل، ستوفر مجموعة إمداد للخريجين الجدد فرصاً تدريبية تفتح أمامهم آفاقاً واسعة للحصول على وظيفة تناسب تطلعاتهم وطموحاتهم.

وكجزء من البرنامج الذي تتراوح مدته بين 12 و18 شهراً، سيتدرب الخريجون الجدد داخل الأقسام المختلفة في إمداد لاكتساب فهم أعمق لمختلف جوانب عمليات الشركة والتعرف على فرص التوظيف المُحتملة في قطاع إدارة المرافق.

وقال جمال لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد: يؤكد دعمنا لبرنامج طموحي التزامنا بتمكين شباب الإمارات من تأدية دور أساسي في النمو الاقتصادي للدولة وتطورها. وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجيتنا طويلة الأجل التي تهدف إلى رعاية مجموعة من المواهب الوطنية المؤهلة لقيادة عملية نمو الشركة مستقبلاً.