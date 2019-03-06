واحة الزاوية تطلق «واحة ياس» للمواطنين

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

أطلقت شركتا واحة الزاوية وواحة ياس مشروع واحة ياس في جزيرة ياس والذي يتضمن 1200 قطعة أرض سكنية وتجارية للمواطنين بأسعار مغرية وتسهيلات كبيرة للسداد.

وتتمتع الأراضي بإطلالة على قناة ياس المائية، ويضم المشروع أكثر من 6 أنواع من الأراضي تشمل أراضي سكنية فيلات وأراضي سكنية فيلات قابلة للتحويل لأغراض تجارية وأراضي لبنايات سكنية وأراضي لمحلات تجارية وأراضي سكنية وتجارية ومكاتب إضافة إلى أراضي خدمات.

وأكد خلدون صالح الرئيس التنفيذي لشركة واحة الزاوية أن المبيعات المتوقعة لأراضي المشروع تتجاوز ملياري درهم، مشيرا إلى حجز 700 قطعة تشكل نسبة أكثر من 58% من الأراضي.

وذكر في مؤتمر صحفي أمس بمقر الشركة في أبوظبي أن الشركة باشرت حاليا بيع أراضي البنايات ضمن المشروع، مشيرا إلى أن الشركة ستطرح مناقصة المشروع خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أن تبدأ أعمال البنية التحتية للأراضي خلال الربع الرابع من العام الجاري، وستبدأ الشركة تسليم الأراضي للحاجزين خلال الربع الأول من 2022.

وأوضح أن مساحة المشروع تبلغ 1.85 مليون متر مربع، مشيرا إلى أن تميز موقع المشروع حيث يقع على بعد 5 دقائق فقط من مركز ياس مول التجاري ومدينة عالم فيراري الترفيهية. ويتميز المشروع بتنافسية أسعاره حيث يبدأ سعر القدم المربع من 270 درهماً، ويسمح المشروع للمواطنين بتطوير الأراضي وبناء مبان بارتفاع 7 طوابق وذلك فيما يتعلق بأراضي البنايات والتي يصل عددها إلى 170 قطعة تقريباً.

وتبدأ أسعار قطع الأراضي السكنية ذات المساحات المتعددة من مليون درهم (مساحات من 4000 قدم مربعة) والأراضي السكنية المسموح بتحويلها إلى سكنية تجارية تبدأ من 1.8 مليون درهم (مساحات من 4500 قدم مربعة)، وهي تقع على الشارع الرئيسي مع شارع خدمات.

وأوضح أن الشركة وضعت خطة سداد مرنة وميسرة للغاية أمام المواطنين الراغبين بتملك قطع الأراضي، حيث يمكنهم في البداية دفع 10% من القيمة وتقسيط باقي المبلغ على دفعات ميسرة مع فترة 5 - 10 سنوات للسداد. ويضم المشروع مساجد وحدائق ومدارس ومرافق خدمية ومركزاً للتسوق ومطاعم وممشى يطل على قناة ياس المائية، وسيتمتع ببنية تحتية متطورة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة واحة الزاوية إن أسعار الأراضي مناسبة للغاية، والمشروع يعتبر فرصة مثالية للاستثمار العقاري أمام المواطنين لتحقيق عوائد مجزية، حيث أصبحت جزيرة ياس وجهة للإقامة والعمل، وتضم مشاريع نوعية تسهم في نمو الحركة الاقتصادية والسياحية لإمارة أبوظبي.

وأضاف: شهدنا منذ اليوم الأول للإعلان عن المشروع اهتماماً كبيراً من قبل المواطنين الذين بادروا للاستفسار عن المشروع، وشرعوا في عملية الحجوزات بفضل الموقع الاستراتيجي للمشروع، والتسهيلات المرنة التي توفرها الشركة.

وذكر أن «واحة ياس» يعتبر المشروع الأهم الذي تطلقه الشركة على قناة جزيرة ياس التي تعتبر وجهة ترفيهية وسياحية هامة بفضل ما تتضمنه من مشاريع ومرافق ترفيهية وسياحية وفندقية وتجارية متنوعة تجذب الزوار والسياح من داخل الدولة وخارجها.

وشدد على أن السوق العقاري في أبوظبي يتميز حالياً بالاستقرار ووصفه بأنه «سوق صحي». وقال: لاتوجد طفرة عقارية كبرى كما كان سابقاً لكن هناك طلب قوي. كما أن أسعار الأراضي والوحدات جيدة جدا وتنافسية وعدد المشاريع الجديدة يتزايد فضلا عن وجود تمويلات عقارية وتسهيلات جيدة من الشركات والبنوك. كما أن السيولة متوفرة بشكل ممتاز.

وحول مشروع أرياف السكني للشركة، أوضح خلدون صالح أن المشروع دخل مرحلة التشطيبات النهائية، متوقعاً تسليم وحدات المشروع خلال الربع الثالث من العام الجاري.